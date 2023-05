Ci sono ulteriori elementi che dobbiamo prendere in considerazione in queste ore a proposito del nuovo aggiornamento iOS 17. In attesa di maggiori dettagli per quanto concerne la data di uscita del pacchetto software, a distanza di pochi giorni dal nostro ultimo punto della situazione sull’argomento, è fondamentale concentrarsi su alcune specifiche che potrebbero invogliare tutti i possessori di un iPhone compatibile a procedere con il download appena disponibile. Vediamo come stanno le cose e quali sono le ultime notizie venute a galla a metà maggio anche qui in Italia.

Sarà in grado di riprodurre la nostra voce l’aggiornamento iOS 17: quali novità possiamo aspettarci

Secondo le informazioni riportate anche da MacRumors questo giovedì, pare che gli iPhone sapranno riprodurre la nostra voce in nuovi contesti una volta installato il tanto atteso aggiornamento iOS 17, stando almeno all’ultima novità emersa. Sto parlando in sostanza di Personal Voice, che consentirà a coloro che rischiano di perdere la capacità di parlare di utilizzare una strada alternativa. Se vogliamo, impensabile fino a poco tempo fa, se consideriamo che tramite gli iPhone potremo creare una voce che suoni come la nostra, in modo da comunicare con familiari, amici e altri.

Cosa fare per sfruttare la funzione, utile per riprodurre con la nostra voce un testo scritto? In pratica, chi si ritrova con un iPhone, iPad o un Mac più recente avrà la possibilità di creare una voce personale leggendo ad alta voce una serie casuale di messaggi di testo. Sarà fondamentale, per raggiungere l’obiettivo finale, arrivare a 15 minuti di audio dovranno essere registrati sul dispositivo.

Si verrà a creare all’interno del device una memoria storica della nostra voce, utile per creare un risultato finale apprezzabile. A breve sapremo quali device saranno compatibili con questa specifica funzione dell’aggiornamento iOS 17.