Dopo tanti dubbi, sembra proprio che il Samsung Galaxy S23 FE troverà posto nel corso della seconda parte di questo 2023. Nonostante il salto dell’esemplare S22 FE, la Fan Edition dei top di gamma di quest’anno sarebbe già in una fase avanzata di progettazione. Proprio per questo motivo, un informatore noto al pubblico di Twitter come @TheGalox_ ha pubblicato un cinguettio rivelatore di alcune specifiche dello smartphone che verrà. I dettagli hardware proposti sono stati confrontati con quelli del predecessore S21 FE.

Il Samsung Galaxy S23 FE dovrebbe poter contare sul chip proprietario Samsung Exynos 2200. La nomenclatura potrebbe ancora non essere esatta ma, almeno è certo, non sarà utilizzata l’alternativa Qualcomm Snapdragon. A confronto, il precedente Samsung GAlaxy S21 FE si affidava al chip Exynos 2100.

Per quanto riguarda il sensore della fotocamera principale, ecco che il Samsung Galaxy S23 dovrebbe compiere un bel passo in avanti rispetto al dispositivo del 2021. Al posto dell’unità da 12 MP, dovrebbe essere impiegata una da 50 MP. Ancora, lato design, il materiale principale impiegato per la scocca del futuro dispositivo dovrebbe essere il vetro: al contrario, per la variante di due anni fa si era preferita la semplice plastica.

L’informatore già citato ci concede anche un’anteprima di quello che dovrebbe essere il futuro prezzo dei Samsung Galaxy S23 FE, almeno in dollari. Il dispositivo dovrebbe giungere sul mercato al costo di 599 dollari. Un simile valore commerciale sarebbe inferiore di ben 100 euro rispetto a quello di lancio del vecchio S21 FE, proposto in vendita a 699 dollari. Probabilmente, prima dell’uscita dello smartphone Fan Edition della serie di punta di quest’anno passeranno ancora svariate settimane. Nel frattempo, le anticipazioni sul telefono potrebbero farsi più copiose e dunque capiremo più facilmente se le attuali notizie troveranno riscontro nella realtà.

Continua a leggere su optimagazine.com