Il OnePlus Pad è ufficialmente arrivato in Italia: potrete procedere a comprare il tablet su oneplus.com, nella configurazione con 8GB di RAM e 128GB di storage interno, nella nuance cromatica Halo Green ed al prezzo di 499 euro. Per arricchire il pacchetto, avrete l’opportunità di abbinare anche qualche accessorio, come nel caso del OnePlus Stylo (dal costo di 99 euro), del OnePlus Magnetic Keyboard (che costa 149 euro) ed il OnePlus Folio Case (che ha un prezzo di 59 euro).

L’azienda cinese ha messo a disposizione alcune offerte per chi vorrà acquistare adesso, senza perdere tempo, il OnePlus Pad ed i suoi accessori. In palio c’è una free gift, ovvero un adattatore OnePlus SUPERVOOC a 65W Tyle-A Adapter dal prezzo di 34,99 euro. In bundle con il tablet avrete la possibilità di ottenere un forte sconto su alcuni accessori (il 30% in meno per la OnePlus Stylo e le OnePlus Buds Pro 2 ed il 20% in meno per le OnePlus Nord Buds 2). C’è anche un programma di permuta di cui approfittare: gli utenti che vorranno usufruirne inviando un vecchio device (smartphone, tablet o smartwatch) otterranno fino a 30 euro di bonus o 250 euro di credito istantaneo. In palio, infine, c’è uno sconto studenti, pari al 5% sul prezzo al dettaglio del OnePlus Pad.

Come potete vedere, comprare adesso il OnePlus Pad conviene eccome viste le tante iniziative disponibili da poter combinare al momento del suo acquisto. Se avete bisogno di un nuovo tablet, molto probabilmente dovreste decidere di acquistarlo adesso, approfittando delle tante promozioni attive. Nel caso in cui aveste qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

