OnePlus è pronta a lanciare nel mercato nordamericano un nuovo smartphone della serie Nord, inclusi gli Stati Uniti e il Canada. Il device in questione è il OnePlus Nord N30: si tratterebbe di un OnePlus Nord CE 3 Lite rinominato. Prima di ogni altro annuncio ufficiale, è stato avvistato sul sito Web di certificazione Bluetooth SIG, cosa che suggerisce un lancio molo vicino. A questo punto, andiamo a vedere insieme quel che potrebbe accadere.

Il prossimo OnePlus Nord N30 del produttore cinese di smartphone è recentemente emerso sul sito Web di certificazione Bluetooth SIG. Tale elenco non ha rivelato dettagli specifici su questo nuovo device, ma ci mostra il suo numero di modello “CPH2515“. In altri rapporti precedenti, il OnePlus Nord N30 era stato anche individuato su altre piattaforme di certificazione come la FCC. Adesso, l’ultima indiscrezione indica che il suo lancio dovrebbe essere proprio dietro l’angolo nel mercato statunitense e canadese. Inoltre, il database Bluetooth SIG conferma che il nuovo dispositivo di fascia media supporterà anche la connettività Bluetooth 5.1.

In base a quello che siamo riusciti ad ottenere fino ad oggi, il OnePlus Nord N30 funzionerà sul sistema operativo Android 13 basato sull’interfaccia OxygenOS 13.1 fuori dalla scatola. Inoltre, è possibile aspettarci che sotto la scocca sia alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 695 affiancato a un massimo di 8GB di RAM. Il dispositivo è dotato di un display FHD+, secondo FCC, e sarà alimentato anche una grande batteria da 5000mAh che, probabilmente, sarà dotato di supporto alla ricarica rapida a 67W. Infine, questo smartphone secondo gli ultimi rapporti supporta connettività 5G e NFC. Oltre a questo, il design del device è stato rivelato grazie ai rendering trapelati ed è stato persino avvistato su Google Play Console, che ha confermato che si tratta appunto di un OnePlus Nord CE 3 Lite rinominato.

