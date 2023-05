E se Squid Game fosse reale? No, impossibile! In tanti si saranno posti questa domanda, magari con la stessa risposta, dopo aver visto la serie televisiva cult arrivata su Netflix dalla Corea del Sud. E invece ecco che la piattaforma di streaming ha annunciato Squid Game: The Challenge, reality show a cui parteciperanno 456 concorrenti che avranno l’obiettivo di conquistare un montepremi da urlo, 4,56 milioni di dollari, il più alto mai messo in palio in un gioco televisivo. La notizia è giunta a breve distanza dall’ufficializzazione della seconda stagione della serie creata da Hwang Dong-hyuk e dalla diffusione del piano di investimenti in prodotti di intrattenimento sud coreani da parte di Netflix. Squid Game: The Challenge sarà disponibile, secondo quanto annunciato, a novembre 2023.

Ovviamente i concorrenti che verranno sconfitti non saranno uccisi come nella serie tv, hanno tenuto a precisare i vertici di Netflix: “la posta in gioco è alta, ma in questo gioco il destino peggiore è tornare a casa a mani vuote”. Lo show prevederà una serie di giochi, tra i più noti “Red Light Green Light” (il nostro “Un due tre stella”), e l’eliminazione dalla competizione per chi perde. Alla fine ne resterà solo uno che potrà portarsi a casa il premio.

Il progetto ha riscosso notevole interesse non solo dagli appassionati di Squid Game, ma si è calamitato addosso anche una valanga di critiche. La prima critica mossa al reality show è relativa al premio. In molti ritengono che un premio in denaro così alto vanifichi quello che è il senso di base della serie, ovvero una critica al capitalismo e la denuncia delle disparità all’interno della società sud coreana. A questa critica lo stesso Hwang Dong-hyuk aveva risposto invitando a non prendersi troppo sul serio.

Dal tabloid inglese The Sun invece le critiche riguardano presunti malori accusati dai concorrenti per le circostanze estreme in cui si sarebbero trovati a gareggiare. Netflix ha però smentito assicurando una cura meticolosa per la sicurezza dei partecipanti al reality show.

