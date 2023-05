Quest’oggi su Amazon è disponibile un tracker perfetto per fitness e benessere con un anno di prova gratuita del servizio Fitbit Premium che non potete assolutamente lasciarvi sfuggire: si tratta del Fitbit Inspire 2, dotato di rilevatore del battito cardiaco e di 10 giorni di durata della batteria. Andiamo a vedere insieme i dettagli del prodotto. Lo smartwatch, è venduto e spedito dall’e-commerce stesso nel colore Nero e con uno sconto pari al 39% al prezzo finale di 60,98 euro (invece di 99,95 euro di listino). La consegna e l’eventuale reso sono gratuiti.

Il Fitbit Inspire 2 presenta un cinturino realizzato in silicone morbido di elevata qualità ed è dotato di una fibbia in plastica con chiusura classica. Il display di forma rettangolare misura 0.72 pollici, è resistente all’acqua fino a 50 metri ed è progettato per nuotare e resistere agli allenamenti più intensi. L’orologio è dotato di tante funzionalità molto interessanti tra cui la rilevazione del battito cardiaco anche a riposo con notifiche qualora il ritmo cardiaco fosse irregolare, il monitoraggio del sonno e delle sue fasi, il GPS condiviso, la registrazione automatica dell’allenamento (tiene anche traccia dei vostri allenamenti preferiti come corsa, bici, pesi, yoga e altri ancora per visualizzare le statistiche in tempo reale al polso).

Il Fitbit Inspire 2, oggi in super offerta su Amazon, offre anche funzioni come il monitoraggio della frequenza respiratoria, un report sul benessere, il monitoraggio della glicemia, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV) e la rilevazione del ciclo mestruale. Inoltre, questo fantastico fitness tracker registra passi, distanza e calorie bruciate tutto il giorno. Il dispositivo è compatibile con iOS 12.2 o successive e Android OS 7.0 o successivi; potete conoscere tutto e ottenere di più con un abbonamento Fitbit Premium, di cui 6 mesi di abbonamento Premium inclusi. Quanto all’autonomia, la batteria di lunga durata garantisce fino a 10 giorni di utilizzo no stop.

Continua a leggere su optimagazine.com