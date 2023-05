Le dichiarazioni di Fedez infittiscono il mistero sulla scomparsa di Luis Sal. Una delle coppie artistiche più forti del web sembra da tempo scoppiata. Luis Sal non compare da settimane nel podcast “Muschio Selvaggio” che aveva con Fedez portato a risultati eclatanti. Luis Sal tace sui motivi di questa “nebulizzazione”, Fedez ne ha parlato ma senza chiarire più di tanto. Anzi.

Dialogando con i fans, Fedez ha dichiarato di esser al limite, ma di non poter parlare dell’anomala situazione determinatasi con Luis Sal. Per certi versi ha invitato il suo partner artistico a venire allo scoperto e chiarire l’accaduto. Ma Luis Sal continua a tacere nonostante la provocazione di Fedez il quale ha cercato di metter un punto alla vicenda dichiarando di esser molto preso dai suoi impegni artistici.

La presunte lite, se lite, c’è stata, tra Fedez e Luis Sal infiamma il web e scatena illazioni di ogni genere persino di natura sentimentale come quelle messe in giro da Fabrizio Corona. Non appare estranea alla brusca interruzione dei rapporti tra Fedez e Luis Sol anche Chiara Ferragni che avrebbe temuto effetti negativi sull’immagine di Fedez marito e socio in affari. Insomma il mistero s’infittisce e la fantasia galoppa.

Il tutto poche settimane dopo la riconciliazione tra Fedez e J Ax che si preparano a grandi progetti artistici comuni con l’intento di ripetere i successi del loro sodalizio bruscamente interrottosi qualche anno orsono.

Certi amori non finiscono, avrebbe cantato Antonello Venditti, fanno giri immensi e poi ritornano. Tra amici capita di litigare. Nel caso di personalità forti come quelle di Fedez, Luis Sol e J Ax il pericolo è ancora maggiore se appena qualcuno rischia di metter in ombra l’altro. Nell’effimero mondo del web però è sempre molto difficile distinguere il vero dal falso, il verosimile dall’improbabile. Per intanto crescono le visualizzazioni e qualcuno comincia a sospettare che Fedez e Luis Sal abbiano ordito una messinscena pubblicitaria per poter lanciare qualche altra prodotto artistico. Che dire? ” Lo scopriremo solo vivendo” come ci avrebbe suggerito Lucio Battisti.

