Cosa significa “modificato” vicino ai messaggi WhatsApp ricevuti da parenti, amici o semplici conoscenti? Sempre più persone iniziano a visualizzare queste dicitura accanto alle note testuali ricevute da diversi tipi di contatti ed è giusto sottolineare quando questo tipo di etichetta fa la sua comparsa e perché.

Proprio in questi giorni di maggio, gli sviluppatori WhatsApp hanno distribuito una versione beta per gli Android dell’applicazione di messaggistica in cui è comparso il comando modifica per i messaggi di testo. In pratica, almeno i primi tester sono ora in grado di editare un contenuto contenente un errore, anche se solo entro 15 minuti dal suo invio. La feature risulta molto utile soprattutto in presenza di digitazione non corretta delle parola e perché no, anche di errori grammaticali appunto. Nel momento in cui si apporteranno dei cambiamenti, la stessa nota sarà etichettata come “modificata”.

In questo mese di maggio dunque, chi vede l’etichetta “modificato” vicino ai messaggi WhaysApp è perché ha a che fare con un interlocutore che è probabilmente un beta tester Android dell’applicazione di messaggistica. Per quanto gli utenti semplici non possano accedere ancora a questa funzione, potranno invece beneficiare degli effetti dell’editing di un contatto che invece ha scelto di sperimentare il servizio e tutte le sue novità prima del tempo.

Dopo aver spiegato esattamente cosa significa modificato vicino ai messaggi WhatsApp, va solo ribadito che la fase di test della funzione potrebbe ancora durare moltissimo tempo. L’aggiornamento che renderà possibile a tutti l’editing di ogni messaggio testuale rischia di non arrivare prima di qualche mese. D’altronde gli sviluppatori ci hanno spesso abituati a fasi sperimentali molto prolungate. Tutto quanto appena riportato ha a che vedere con l’universo Android: per quanto riguarda invece gli iPhone, ecco che la stessa novità potrebbe già essere in test ma richiedere pure molto altro tempo prima del sicuro rilascio.

Continua a leggere su optimagazine.com