Per chi è desideroso di acquistare un nuovo smartwatch, molto probabilmente si sta avendo l’imbarazzo della scelta sul modello più adatto alle sue esigenze, oltre ovviamente nel cercare un orologio che sia ottimo per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo. Quest’oggi siete capitati nell’articolo giusto, in quanto possiamo venirvi incontro nell’indicarvi un’interessante offerta su Amazon del bellissimo Samsung Galaxy Watch4 con cassa rotonda da 44mm in versione Bluetooth, disponibile nel colore nero con uno sconto del 47% al prezzo di 156,99 euro (invece di 299 euro di listino). Il dispositivo è venduto e spedito da venditore terzo, ma potete restare tranquilli perché la transazione è sicura, così come la sensibilità dei dati e della privacy grazie al sistema di protezione dei pagamenti di Amazon stessa. Andiamo subito a vedere alcune delle principali specifiche.

Offerta Samsung Galaxy Watch4 44mm Orologio Smartwatch, Monitoraggio Salute,... Impara a conoscere il tuo corpo – Monitora i tuoi progressi di...

Monitora i tuoi passi e gareggia con gli amici in una competizione...

Il Samsung Galaxy Watch4, protagonista di oggi su Amazon ad un prezzo giunto al minimo storico, è dotato di un display da 1,4 pollici con tecnologia Super AMOLED e risoluzione di 450 x 450 pixel, e protetto da una cassa in acciaio inossidabile per assicurare una resistenza massima. Il wearable rileva in maniera automatica l’attività fisica che state eseguendo tra più di 90 esercizi disponibili e vi offre dati completi e specifici per quanto riguarda le calorie bruciate, la frequenza cardiaca, la distanza percorsa e tanto altro. Inoltre, grazie al sensore Samsung BioActive avrete la possibilità di monitorare l’ECG (elettrocardiogramma) e la misurazione della pressione sanguigna in tempo reale.

In aggiunta, la funzione di monitoraggio del sonno dello smartwatch rileva e analizza tramite approccio olistico le fasi del vostro sonno mentre riposate, mentre le opzioni di misurazione avanzate vi permettono di controllare i livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2) e il russare. Il Samsung Galaxu Watch4, infine, è compatibile con smartphone con sistema operativo Android 6.0 o superiori e RAM superiore a 1.5GB. Insomma, cosa state aspettando?

