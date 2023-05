Su Amazon è presente un’ottima offerta che riguarda il Samsung Galaxy S22, dispositivo dello scorso anno che può essere acquistato ad un prezzo ancora più interessante rispetto a qualche settimana fa. Infatti bisogna dire come le scorte a disposizione stiano ormai per terminare, in molti hanno approfittato dell’offerta del famoso sito di e-commerce per avere tra le mani questo top di gamma. Questo significa che più si aspetta e più è probabile che non ci siano più unità a disposizione su Amazon.

Massima attenzione verso il Samsung Galaxy S22 a prezzo basso su Amazon: la promozione del giorno

Non solo sviluppo software, dunque, dopo l’analisi dei giorni scorsi. Se volete quindi approfittare di quest’offerta, è consigliabile affrettare i tempi d’acquisto e nel giro di poco tempo il Samsung Galaxy S22 arriverà nelle vostre case. Il prezzo di tale dispositivo Android è di 539 euro, quindi c’è stato un ulteriore calo rispetto solo a qualche settimana fa e tra l’altro la consegna risulta essere assolutamente gratuita. Il modello in questione si presenta nella variane Phantom Black e da 128GB di memoria interna.

Il prezzo di 539 euro però può essere anche rateizzato grazie a Cofidis e questo sicuramente permetterà a più utenti di poter alla fine acquistare il Samsung Galaxy S22, dilazionando la spesa totale nel tempo. Non ci sarà quindi l’obbligo di sborsare l’intera cifra in un’unica volta e questo è un altro aspetto di Amazon da tenere presente. A questo punto vediamo quali sono i punti di forza di questo Samsung Galaxy S22.

Ci troviamo di fronte ad un top di gamma targato 2022, ma ancora alquanto attuale, che fa leva su un display da 6,1 pollici Infinity-O a 120Hz dotato di tecnologia Dynamic AMOLED 2X con Vision Booster che permette un’elevata visibilità all’aperto, assicurando una vista chiara sia in pieno giorno, sia di notte. Ottimo è anche il comparto fotografico con sensore principale da 48 megapixel per foto di altissima qualità soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. Chiaramente non manca la connettività 5G per download super veloci. Un dispositivo che può dire ancora la sua sul mercato smartphone.

