Ci sono nuovi elementi da valutare in queste ore per tutti coloro che hanno deciso di puntare sul Samsung Galaxy S23 nei primi mesi di commercializzazione, visto che la serie a quanto pare sta ricevendo un aggiornamento extra a maggio. In attesa che il pacchetto software in questione metta piede in Italia e nel resto d’Europa, infatti, è possibile condividere le prime considerazioni sul firmware. Inutile dire che non siano ancora maturi i tempi per Android 14 e per la nuova interfaccia One UI 6.0, a prescindere da quanto riportato di recente con un altro articolo, ma gli spunti interessanti non mancano stamane.

Aggiornamento extra in distribuzione per il Samsung Galaxy S23: novità in arrivo per le videochiamate

Come stanno le cose e quali sono le novità che possiamo aspettarci da un inatteso aggiornamento extra per il Samsung Galaxy S23 questo mese? Stando alle prime indicazioni fornite da SamMobile, a quanto pare cambiano le videochiamate. In particolare, si tratta di una patch al momento disponibile in Cina, che ha come sigla la versione firmware S91x0ZCU1AWD3. Provando a scendere maggiormente in dettagli, si apprende che l’aggiornamento trapelato oggi abbia un peso pari a 362,12 MB e che sia ancora basato su One UI 5.1.

Stranamente, presenta la vecchia patch di sicurezza di febbraio 2023. Tuttavia, offre una funzionalità che consente agli utenti di eseguire lo streaming di una videochiamata dal Galaxy S23 a un dispositivo Galaxy Tab (connesso allo stesso account e sulla stessa rete Wi-Fi), in modo tale da ottenere un’immagine più ampia.

Secondo quanto appreso oggi, lo switching delle videochiamate potrebbe essere limitato alle videochiamate native e non applicato ad app VoIP come WhatsApp o Google Meet. Staremo a vedere come evolverà questo tipo di discorso per i Samsung Galaxy S23, stando alle prime indicazioni venute a galla in queste ore.