Solamente un paio di giorni fa, OPPO aveva lanciato in India il suo nuovo smartphone OPPO F23 5G. Nella giornata di giovedì 18 maggio prenderanno il via anche le vendite, sempre nel mercato indiano. Il nuovo device presenta alcune specifiche e caratteristiche degne di nota e vogliamo condividere con voi tutti i dettagli e specifiche tecniche principali. Andiamo subito a scoprirli.

Il nuovo OPPO F23 5G sfoggia un alto display IPS LCD da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 120Hz e 680 nit di luminosità di picco. Sotto il cofano, il device è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 695 octa Core 2.2 GHz a 8nm e GPU Adreno 619L, abbinato a 8GB di RAM LPDD4X e 256GB di spazio di archiviazione UFS 2.2, espandibili tramite uno slot per schede microSD. Lato software lo smartphone lavora sul sistema operativo Android 13 basato sull’interfaccia ColorOS 13 fuori dalla scatola. Il dispositivo è poi alimentato da una grande batteria da 5000mAh (non rimovibile) dotata di supporto per la ricarica rapida da 67W. Per quanto riguarda il comparto fotografico, troviamo sul retro una configurazione a tripla fotocamera così disposta: un sensore principale da 64MP con Flash LED, una depth camera da 2MP e un macro 40x da 2MP; frontalmente, la fotocamera selfie è da 32MP.

ARTICOLI CORRELATI

Per quanto concerne le altre caratteristiche, l’OPPO F23 5G include uno scanner di impronte digitali posto lateralmente, jack per cuffie da 3,5mm, altoparlanti stereo e Bluetooth 5.1. Quest’ultimo modello di smartphone del produttore cinese sarà disponibile per l’acquisto nelle due colorazioni Cool Black e Bold Gold nella singola configurazione da 8/256 GB, e al prezzo di 24.999 INR, che al cambio corrisponde a circa 280 euro. Le vendite in India partiranno giovedì 18 maggio.

Continua a leggere su optimagazine.com