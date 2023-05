Non tutti i possessori di Samsung Galaxy che riceveranno l’aggiornamento Android 14 avranno a disposizione la funzione Ultra HDR annunciata da Google la settimana scorsa. Ci sono dei limiti di natura hardware che limiteranno la distribuzione di questo importante plus solo su alcuni modelli.

Per chi non lo sapesse, HDR sta per “High Dynamic Range”, cioè “gamma altamente dinamica” e si associa ad una tecnologia che (di base) garantisce maggiori dettagli delle scene molto luminose e molto buie. La naturalezza dell’immagine è assicurata e ora l’implementazione dell’Ultra HDR alzerà ancora l’asticella della qualità di ogni contenuto visivo. Peccato che, per quanto riguarda proprio gli smartphone Samsung Galaxy, un moderatore ufficiale del forum di supporto del brand abbia rivelato che l’attesa opzione potrebbe essere limitata per questioni hardware, solo a specifici modelli (come riporta anche SamMobile).

Perché sono necessari dei distinguo tra modelli? La funzione Ultra HDR di Android 14 non ha a che fare solo con la fotocamera del dispositivo, ma richiede anche la possibilità che le immagini vengano visualizzate in HDR. In pratica, una buona parte dei telefoni è pure in grado di catturare immagini con un’ampia gamma dinamica ma poi non riesce a salvarli e visualizzarli nello stesso formato. Risulta più che logico invece che i dispositivi di fascia medio-alta assolvono alla funzione appena indicata, mentre quelli più economici no.

Alla luce di quanto appena detto, sembrerebbe più che logico l’arrivo di Android 14 con Ultra HDR per tutti i dispositivi Samsung Galaxy S, gli ultimi Note e gli smartphone pieghevoli Fold e Flip. Dovrebbero beneficiare dello stesso plus anche i device della serie A. Al contrario, gli esemplari molto diffusi Galaxy M o comunque i modelli meno recenti dovrebbero essere tagliati fuori dall’evoluzione. Attendiamo, a questo punto, che sia la stessa Samsung a darne conferma in via ufficiale.

Continua a leggere su optimagazine.com