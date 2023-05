A primavera già inoltrata, una guida ai 5 migliori bagagli a mano EasyJet fa al caso di chiunque sia in procinto di partire per un viaggio con la nota compagnia aerea low-cost. Ancor di più di quanto accada per Ryanair, le misure della borsa che è possibile portare in cabina senza costi aggiuntivi sono abbastanza ridotte. In effetti, l’ingombro non può superare i seguenti limiti: 45 x 36 x 20 cm, per un peso complessivo di massimo 15 chilogrammi.

Bagaglio Sucikoro

La prima soluzione per partire con Esyket e portare il solo bagaglio a mano (senza costi extra sul biglietto) è quella di Sucikoro. Le dimensioni sono esattamente quelle imposte dalla compagnia aerea. Questa borsa è impermeabile e ha una capacità di 40 litri. Presenta due tasche esterne sul davanti, due maniglie corte e una tracolla utile per il trasporto in spalla. Questa opzione, quando non in uso, può essere raccolta in una tasca piccola di 18×18 cm. La colorazione disponibile è in tessuto grigio molto elegante. L’attuale costo del prodotto è di circa 22 euro.

SUCIKORIO Bagaglio a Mano Easyjet 45x36x20cm, Impermeabile Borsone da... Borsa da Viaggio di Dimensioni Massime easyJet: la borsa da viaggio...

Durevole e Impermeabile: realizzato in tessuto di nylon di alta...

Bagaglio Wandf

La seconda delle proposte per bagagli a mano EasyJet è quella di Wandf. Le dimensioni esatte sono uguali a 45 x 32 x 16 cm. Se non utilizzata, la borsa può essere anche imballata in una piccola tasca dal piccolo formato, ovvero 17 x 18 cm. La capacità è di 25 litri e il peso della soluzione non supera i 260 grammi. Il tessuto è impermeabile e la borsa prevede due manici corti, nessuna tracolla e una tasca esterna anteriore. Per gli amanti del colore, il prodotto è disponibile in un’ampia scelta di colori anche molto accesi. Il costo attuale è di circa 16 euro.

Bagaglio Spaher

Rientra in una fascia di prezzo un po’ più elevata la soluzione Spaher come terza opzione della presente guida ai bagagli a mano EasyJet. Le dimensioni sono esattamente quelle richieste dalla compagnia aerea e il tessuto del prodotto è nylon liscio resistente agli strappi e naturalmente all’acqua. Le cerniera in metallo chiudono la borsa e due tasche esterne da utilizzare per oggetti di prima necessità. I manici corti si accompagnano ad una tracolla per portare la soluzione in spalla. Il bagaglio puà essere richiuso in una tasca compatta di 25 x 18 cm e i colori nei quali si può scegliere la presente sacca sono sempre moltissimi.

SPAHER 2x Bagaglio a Mano 45x36x20 Easyjet Borsone da Viaggio... ✈️Bagaglio a mano a mano 45x36x20 cm: la dimensione del borsone...

✈️Materiali impermeabili durevoli: la borsa da viaggio leggera...

Bagaglio Cabin GO

La quarta scelta per la presente guida ai migliori bagagli a mano EasyJet è una vera e propria valigia Cabin GO, anche se di dimensioni molto contenute (appunto quelle richieste esattamente dalla compagnia). La capacità del trolley è di 30 Litri e il materiale principale è il tessuto rigido impermeabile e antigraffio. Sono presenti 4 rotelle girevoli in tutte le direzioni e una manico telescopico in alluminio a scomparsa. L’interno della borsa è foderato, presenta un divisorio e cinghie. Le colorazioni disponibili per questa soluzione sono una decina, pure dalle nuance sgargianti e il costo del prodotto si aggira intorno ai 39 euro, in questo momento.



Bagaglio Leone

Chiude la presente guida il bagaglio del brand Leone. Anche questa soluzione si presenza come una valigetta ma con sole 2 ruote nella parte anteriore. I punti di forza di questa opzione sono il lucchetto rinforzato per proteggere il contnuto della valigia, il divisorio interno, il materiale in poliestere semi rigido, leggero (il peso è di 2.6 litri) ma, allo stesso tempo, resistente. Le misure esatte della borsa sono 43X36X20 cm ma vanno anche considerati 4 cm di spessore in più espandibili all’occorrenza. La capacità complessiva è di 35 litri e il costo attuale si aggira intorno ai 38 euro.

R.Leone Valigia bagaglio a mano 2 Ruote rinforzate Pilota Poliestere... 2 Ruote rinforzate . Lucchetto combinazione .

Divisorio interno . Poliestere semi rigido , leggeto e resistente .

Continua a leggere su optimagazine.com