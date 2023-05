Come funziona DonnexStrada e cosa c’entra il numero 1522 con il progetto appena menzionato? Sui social, nelle ultime ore ed esattamente come in passato, si è fatta tanta confusione in merito all’argomento. Per quanto entrambe le iniziative abbiano a che vedere con la tutela delle donne e della loro incolumità, siamo di fronte a canali decisamente diversi, per scopi e obiettivi.

Prima di spiegare esattamente come funziona DonnexStrada, è il caso di confermare che il numero 1522 è ben altra cosa. Il recapito va associato all’iniziativa del Dipartimento delle Pari Opportunità per l’Associazione Differenza Donna APS. Si tratta di un numero antiviolenza e stalking pensato per le donne in difficoltà. Il servizio raccoglie le testimonianze e le prime denunce di tutte coloro che hanno subito diversi casi di abusi e desiderano ricevere del supporto per affrontare la loro grave situazione. L’obiettivo del progetto è dunque quello di intervenire dopo che (purtroppo) un determinato caso di violenza è stato subito dalla vittima.

Come funziona DonneXStrada invece? Il progetto è nato da un’idea della psicologa Laura De Dilectis nel 2021. Nell’ottica di garantire maggiore sicurezza in strada delle donne costrette a muoversi da sole (soprattutto in orari notturni), è stata creata una rete di volontari pronta ad accompagnare con una videochiamata lo spostamento. Si procede nel seguente modo: chi si sente in pericolo può inviare un messaggio al profilo Instagram @violawalkhome specificando la propria posizione e il tragitto da fare, così pure la propria lingua: una volta indicato un orario di partenza, le donne interessate riceveranno una videochiamata per tutto il tempo necessario allo spostamento. Le call saranno sempre registrate, visto che queste potrebbero anche contenere indizi ed elementi validi a comprendere una possibile aggressione.

DonnexStrada è anche altro, tuttavia: il servizio offre anche supporto psicologico, legale, medico a chi ne farà richiesta. Di recente, sono stati anche indicati dei punti viola, ossia un elenco di esercizi commerciali che si sono dichiarati pronti a fornire una prima ospitalità alle donne che si sentono in pericolo.

