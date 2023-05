Sono in arrivo altre rimodulazioni PosteMobile, che avranno luogo dal 18 giugno 2023: sono previsti aumenti mensili di 1 euro per le offerte caratterizzate da un costo di circa 5 euro al mese. Le comunicazioni sono iniziate a partire già da un paio di giorni, aggiungendosi alle modifiche unilaterali del contratto che hanno riguardato l’operatore virtuale relativamente alle offerte Creami Relax, che hanno subito un incremento di 1 euro al mese a partire dal 22 marzo 2023.

Come riportato da “mondomobileweb.it“, le rimodulazioni PosteMobile di cui vi stiamo parlando oggi dovrebbero vedere protagoniste offerte come Creami WOW 10GB, Super Power 40 e Creami Giga 5 (conosciuta anche come Creami Next Giga 5), ovvero tutte quelle offerte non più attualmente in commercio. L’aumento sarà di 1 euro al mese a partire dal primo rinnovo successivo al 18 giugno 2023: le offerte coinvolte nelle rimodulazioni PosteMobile, da 4,99 e 5 euro al mese, a partire dalla data di cui sopra, costeranno rispettivamente 5,99 o 6 euro al mese.

Non sarete costretti ad accettare le rimodulazioni PosteMobile in quanto vi sarà consentito esercitare il diritto di recesso attraverso la compilazione del modulo “Richiesta di Cessazione Contratto“, allegando la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed inoltrandolo tramite raccomandata A/R all’indirizzo “Casella Postale 3000, 37138, Verona (VR)“, all’email “info@postemobile.it‘ oppure al numero fax “800242626“. Non sarete tenuti a seguire questa procedura volendo semplicemente trasferire il vostro numero di telefono ad un altro gestore (il provider in entrata sbrigherà tutte le pratiche in accordo con quello in uscita senza dare a voi alcun onere ulteriore). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

