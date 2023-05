I lavori di progettazione del Samsung Galaxy S24 sono sicuramente già in corso e in questo mese di maggio otteniamo delle interessanti anticipazioni sul processore in uso per i top di gamma grazie all’informatore Ice Universe. Per quanto sembri quasi certa la soluzione di un chip anche Exynos per le ammiraglie dell’anno prossimo (almeno in mercati selezionati), i dettagli di scena in queste ore riguardano il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, di certo il più largamente utilizzato proprio per i successori degli attuali Samsung Galaxy S23.

Secondo il tipster Ice Universe, il chip dovrebbe poter contare su una configurazione del core della CPU 1 + 5 + 2 (al contrario, l’attuale Gen 2 punta sui core 1 + 2 + 3 + 2). Per quanto le informazioni sulle frequenze della CPU sono sconosciute, è stato sottolineato come l’imminente soluzione Gen 3 possa contare su 10 MB di cache L3 (per gli S23 invece è 8 GB). La maggiore “quantità” di memoria di questo tipo sortirà i suoi effetti: questa soluzione è specializzato nell’alimentare la cache L2 e sostenere la CPU per effettuare meno chiamate alla RAM per i dati. il tutto contribuisce a velocizzare i processi e migliorare le prestazioni, ma senza aumentare il dispendio energetico. Insomma, c’è tutto da guadagnare.

Sempre Ice Universe sottolinea poi, come il SoC Snapdragon 8 Gen 3 dovrebbe includere un chip grafico Adreno 750. La soluzione sarebbe decisamente migliore dell’attuale Adreno 740 in uso sugli attuali Samsung Galaxy S23, sempre in ottica di prestazioni superiori delle prossime ammiraglie rispetto a quanto visto finora.

L’autorevolezza della fonte presa in esame oggi non lascia dubbi sul buon lavoro messo in campo per i prossimi Samsung Galaxy S24. A fronte della “bontà” del chip Qualcomm Snapdragon, restano i dubbi sull’alternativa Exynos proprietaria che potrebbe essere anche destinata ai mercati europei. In relazioneo a questa seconda alternativa, purtroppo, non abbiamo dettagli utili per il momento.