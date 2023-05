Come ben sappiamo, la linea Galaxy Z Flip di smartphone pieghevoli a conchiglia di Samsung non è considerata esattamente di punta come tanti desiderano. Malgrado sia possibile sfruttare molte funzionalità di fascia alta, grazie agli ultimi processori Snapdragon ed ai display AMOLED con refresh rate a 120Hz, gli smartphone Galaxy Z Flip purtroppo sono carenti in alcune aree. Per fare un esempio, il comparto fotografico non eccelle come su gli altri device ammiraglia del colosso sudcoreano; inoltre, anche dal punto di vista del software, i Galaxy Z Flip non offrono una delle migliori caratteristiche dell’azienda, ossia Samsung DeX. Secondo recenti fonti, quest’anno tale aspetto cambierà: infatti, il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 5 supporterà proprio Samsung DeX: per chi lo conoscesse ancora, si tratta di una funzionalità utile a trasformare gli smartphone in workstation desktop portatile, dotata di un’interfaccia simile a quella dei PC.

Ebbene sì, il nuovo Samsung Galaxy Z Flip 5 supporterà Samsung DeX, andandolo a rendere il più piccolo device Galaxy ad utilizzarlo. Questa interfaccia desktop può essere proiettata su un display esterno, come, ad esempio, una smart TV o un monitor, in modalità wireless oppure utilizzando un adattatore HDMI (rientrano anche monitor dotati di connettività USB-C) ed è possibile collegare dispositivi di input standard come mouse e tastiere. Samsung offre anche un’app DeX per Windows e Mac così da poterla utilizzare sul PC sfruttando solamente un cavo USB-C. Sui tablet, invece, si può usare Samsung DeX sul dispositivo stesso, ma, ovviamente, questo non sarà possibile sugli smartphone dato che non dispongono di uno schermo.

Il Samsung Galax Z Flip 5, insieme al Galaxy Z Fold 5, sarà svelato al prossimo evento Unpacked di Samsung, che dovrebbe essere in programma verso la fine del prossimo mese di luglio, più precisamente per nel giorno 26. Entrambi i pieghevoli saranno dotati del sistema operativo Android 13 basato su interfaccia One UI 5.1.1 pronto all’uso ed idonei per ben quattro importanti aggiornamenti riguardanti il sistema operativo.

Continua a leggere su optimagazine.com