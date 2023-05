Il 16 maggio 1977 il London Evening Standard pubblicò una notizia sull’arresto di Robert Plant, proprio il frontman dei Led Zeppelin, all’aeroporto Hartsfield di Atlanta. Secondo la notizia, la voce di Heartbreaker stava circolando ubriaco e armato di coltello, per questo è stato arrestato dopo aver seminato il panico e il terrore tra i viaggiatori. Robert Plant? Siamo sicuri?

No, perché troppe cose non coincidono: in primo luogo la persona arrestata aveva 19 anni, mentre nel 1977 Robert Plant ne aveva 29. In secondo luogo, il frontman dei Led Zeppelin il 16 maggio si trovava nel suo Worcesterhire, a casa sua, mentre si consumava l’episodio.

Per i fan dei Led Zeppelin fu certamente un giorno strano, dal momento che di Robert Plant raramente si sentirono notizie sul carattere turbolento che, in verità, era proprio di John Bonham e non del frontman. Il London Evening Standard, infatti, aveva preso una gigantesca cantonata.

La persona arrestata era dunque un 19enne che in quel momento dava in escandescenze su una sedia a rotelle spacciandosi proprio per il leader dei Led Zeppelin. Il quotidiano londinese pubblicò il pezzo in tutta fretta, motivo per cui Plant si dimostrò “pissed off” e non gradì di certo quella fake news. Il leader della più importante band heavy rock del periodo lamentò una violazione della privacy e ovviamente della reputazione, sentimenti condivisi anche dai fan e dalla famiglia.

Per questo il giorno dopo il London Evening Standard pubblicò un articolo per scusarsi con il cantautore, che comunque non mandò giù quella clamorosa gaffe della stampa locale. Chi fosse in realtà il 19enne che si spacciava per lui non fu divulgato, ma Plant non dimenticò certamente quella leggerezza che tradiva una “carenza di professionalità”.