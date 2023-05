Per adesso OPPO ancora non ha reso ufficiale la data di lancio della serie OPPO Reno 10, almeno per quanto riguarda il suo debutto nel mercato cinese. Ad ogni modo, è apparso da poco uno spot su Youku, principale piattaforma cinese di video e servizi di streaming online, in cui è stato rivelato che il Reno 10 Pro sarà presentato alle 14.30 (ora locale) il 24 maggio. Stando alle ultime indiscrezioni, la gamma sfoggerà tre modelli: Reno 10, Reno 10 Pro e Reno 10 Pro+, e tutti e tre avranno rispettivamente sotto la scocca i processori Qualcomm Snapdragon 778G, MediaTek Dimensity 8200 e Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1.

L’annuncio della serie OPPO Reno 10, che è emerso sulla piattaforma Youku, mostra apparentemente le opzioni di design e colore del Reno 10 Pro+. Inoltre, su un nuovo post su Weibo, il popolare tipster cinese Digital Chat Station ha fatto trapelare le specifiche chiave di Reno 10 e Reno 10 Pro. Proprio in merito a quest’ultimi due smartphone, andiamo a dare insieme un’occhiata a quelle che sono le possibili specifiche tecniche. Il Reno 10 giungerà con un display OLED curvo da 6,74 pollici con una risoluzione FHD+ con 2412 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Quanto alle fotocamere, sul retro mostrerà un sensore principale da OmniVision OV64B da 64MP, un ultra-wide IMX355 da 8MP e un teleobiettivo Sony IMX709 da 32MP con zoom 2x; frontalmente, ci sarà una selfie-cam Sony IMX709 da 32MP. Infine, dovrebbe avere sotto la scocca il SoC Snapdragon 778G con 12GB di RAM e alimentato da una batteria da 4600mAh con supporto per la ricarica rapida da 80W.

ARTICOLI CORRELATI

Per quanto riguarda l’OPPO Reno 10 Pro, si vocifera che sarà dotato sia dello stesso display che della fotocamera frontale del Reno 10. Sul retro sfoggerà un sensore principale Sony IMX890 da 50MP con OIS, un ultra-grandangolare IMX355 da 8MP e un teleobiettivo Sony IMX709 da 32MP con zoom 2x. Il telefono sfrutterà il chipset Dimensity 8200 con 12 o 16GB di RAM e dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4.600 mAh con supporto per la ricarica rapida da 100 W. Inoltre, sia Reno 10 che Reno 10 Pro saranno dotati di un sensore per le impronte digitali in-display, NFC e blaster IR; i due device saranno disponibili nelle tre colorazioni Brilliant Gold, Colorful Blue e Moon Sea Black.

Continua a leggere su optimagazine.com