Chi nei primi 2000 aveva almeno superato i 15 anni vive il nuovo millennio come se fosse appena iniziato. La sensazione è quella che si prova in una ricorrenza come questa: il 16 maggio è il giorno della morte di Ronnie James Dio, avvenuta nel 2010 eppure ancora tremendamente attuale.

Colpito da un cancro allo stomaco, Ronald James Padavona si spense a 67, e per dirla come un articolo pubblicato da Corriere della Sera in quel triste giorno dovremmo scomodare indicazioni come “icona dell’hard rock mondiale”. Accurato, certamente, ma Ronnie James Dio era molto di più. Era ben lontano dall’intento di farsi beffe dell’iconografia cristiana col nome d’arte, piuttosto si ispirò al cognome di un criminale, Dioguardi. Voce degli Elf, dei Rainbow, dei Black Sabbath, dei Dio e degli Heaven & Hell, il suo timbro è oggi un punto di riferimento per i cantanti metal.

La notizia della malattia diagnosticata a Ronnie James Dio divenne di dominio pubblico nel 2009, quando il suo team diffuse un comunicato e incoraggiò i fan: “Sconfitto questo drago, Ronnie tornerà sul palco”. Sul palco, tuttavia, Ronald non tornò. Il 16 maggio 2010 in un ospedale di Houston, Texas, Ronnie James Dio perse la sua battaglia contro quel maledetto tumore allo stomaco. A dare la notizia fu la sua dolce metà in una nota diffusa sul sito ufficiale dell’artista.

“Oggi il mio cuore si è spezzato, Ronnie è mancato alle 7:45 del mattino del 16 maggio. Molti amici e familiari hanno avuto occasione di salutarlo prima che si spegnesse. Ronnie sapeva quanto fosse amato. Noi apprezziamo l’amore e il sostegno che voi tutti ci avete dato. […] Sappiate che lui amava tutti voi e che la sua musica continuerà a vivere per sempre”.

Ispirato e autoironico, comparve anche nel film Tenacious D E Il Plettro Del Destino in cui interpretava se stesso: “No go my son, and rock!”.