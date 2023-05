Cantautore e produttore, regista e sceneggiatore, Filo Vals pubblica il nuovo singolo: Ballerina è disponibile in radio e negli store digitali. Racconta la storia vera di una ballerina sorda che, nonostante la disfunzione uditiva, riesce a ballare in modo perfetto, come se sentisse la musica. Sfidando le leggi della fisica, in realtà, la ballerina percepisce il ritmo dal suolo.

L’immagine della ballerina sorda è per Filo Vals una metafora poetica, un esempio di realizzazione di sé stessi, sfidando tutto e tutti e superando i propri limiti con una determinazione senza precedenti.

Intervista con Filo Vals

Hai rilasciato il nuovo singolo, Ballerina, raccontaci la genesi di questo brano.

Una sera un mio amico mi ha raccontato di questa ballerina sorda… Riuscire a ballare senza fare uso di questo senso e senza un tempo su cui ballare mi ha fatto riflettere. Ho scoperto che non si tratta di un caso isolato e che le ballerine sorde riescono a sentire il ritmo dalle vibrazioni del suolo. Questa mi è sembrata una bellissima immagine poetica sulla realizzazione di se stessi e io, che ancora penso che mi debba realizzare, l’ho vista come una musa ispiratrice per la canzone ma anche per la mia vita, che mi ha fatto capire l’importanza di andare oltre i propri limiti.

Dici che ti devi realizzare, quali sono i tuoi obiettivi?

Vorrei affermarmi con la mia arte e vivere di questo.

Cantautore, regista, produttore, sceneggiatore, a quale delle tue sfaccettature artistiche daresti precedenza?

Non ho una risposta, non ho un figlio preferito. Ogni cosa che faccio è come se fosse un figlio e la amo in modo diverso. Non ho una preferenza in realtà. Mi muovo a progetto e so che è un cammino lungo ma vado avanti a progetti.

Di Ballerina hai curato la produzione e stai lavorando anche al video, è un progetto che stai curando integralmente in prima persona ma ci sono altri artisti, registi o altre figure che coinvolgeresti nel tuo progetto?

Assolutamente sì e anzi non mi dispiacerebbe mettermi al servizio di altri artisti, per supportare loro. Questa per me è una scuola importantissima perché solo i miei sogni possono responsabilizzarmi, quelli degli altri sarebbero un peso troppo grande in questo momento specifico della mia vita. Tra 10 anni, non so, mi piacerebbe poter aiutare altri e lavorare anche con altri. Per quanto riguarda il futuro più prossimo, invece, non mi dispiacerebbe collaborare con altre persone. Nei miei progetti mi ritrovo a lavorare io in tutte le fasi perché mi piace molto. Anche l’arrangiamento mi piace molto perché questo lavoro è come quello di un pittore che si cerca i suoi colori. Allo stesso modo un musicista che cerca i propri suoni è un musicista che riesce a trovare una propria autenticità anche nel sound, che lo rende diverso e unico.

Sul fronte dei live, invece, cosa ti piacerebbe portare sul palco?

Ho un ricordo di Alighiero Boetti a cui mi lego da anni. Era, tra le altre cose, anche un batterista e diceva che quando ascoltava la musica la ascoltava a volume alto perché questo impatto ad alto volume è parte dell’experience sensoriale dell’ascolto. Parto da questo per dire che quando andavo ai concerti mi piaceva vedere sul palco 7/8 persone perché c’era un impatto travolgente del sound, totalmente in contrasto con quello che succede oggi in realtà. A me piacerebbe molto avere questo approccio “old school” quindi fare i live questa estate con una big band per fare musica tutta suonata, che possa travolgere come un’onda.

Ballerina apre la strada a un nuovo album, ci stai già lavorando?

Sono uscito con un disco durante il Covid che è parte di quello che porterei live questa estate perché è un disco pensato per essere suonato che in realtà non è mai stato suonato. Un nuovo album, dopo il trauma del primo disco, è una cosa che farò sicuramente. Anche se oggi la pubblicazione del disco ha cambiato importanza, io sono sempre dell’idea di fare un album, che intendo come la chiusura di un capitolo di sperimentazione musicale e di ricerca musicale in un determinato momento. Sto ancora cercando di chiudere quel momento. Quando lo chiuderò uscirà il disco ma lo sto concependo in maniera molto libera.

Quando parli di trauma a cosa ti riferisci?

Mi riferisco ai concerti, che non ho potuto fare, che sono la parte più bella e impattante. Mi sono sentito in un mondo sordo e io che urlavo.