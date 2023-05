Su Comedy Central è in arrivo la nuova, irriverente, serie televisiva animata, pensata per un pubblico adulto. Digman!, creata da Andy Samberg, il Jack Peralta di Brooklyn Nine-Nine, e Neil Campbell, uno dei produttori dello show americano, debutta il 18 maggio sul canale 129 di Sky, disponibile anche su NOW. Ogni giovedì andranno in onda due episodi alle 22:00. La serie sarà disponibile dal prossimo 9 giugno anche su Paramount+.

Digman! è stata già rinnovata per un’altra stagione.

Digman! – Trama

La serie narra le avventure di Rip Digman (Samberg), un archeologo che si è ritirato dall’attività dopo aver esplorato, insieme ai membri del suo team, gli angoli più remoti della terra per riportare alla luce i reperti leggendari. Dopo 12 anni, in seguito alla morte di sua moglie Bella, decide di tornare in azione per recuperare il Santo Graal e riportare in vita la sua amata.

Digman! – Cast

Oltre a Andy Samberg, in Digman! c’è anche la sua partner di Brooklyn Nine-Nine, Melissa Fumero, che interpreta Bella. Il resto del cast è composto da Mitra Jouhari (Big Mouth), Tim Robinson (Detroiters), Guz Khan (Our Flag Means Death), Dale Soules (Orange Is the New Black) e Tim Meadows (The Goldbergs). La serie è doppiata in italiano da Francesco De Carlo, Saverio Raimondo, Maurizio Merluzzo, Neri Marcorè, Letizia Scifoni, Simone Crisari, Sara Ciocca, Marina Tagliaferri e Massimo Lopez.