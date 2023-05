L’annuncio è ufficiale: una nuova funzione per ottenere chat bloccate WhatsApp è in via di distribuzione. Le conversazioni contrassegnate con lucchetto saranno protette da qualsiasi occhio indiscreto perché associate ad una password, impronta o altro elemento biometrico. La parola d’ordine è la massima riservatezza per contenuti che si reputano fondamentali e assolutamente non condivisibili con nessuno.

Il CEO di Meta Mark Zuckerberg ha dato conferma della novità che verrà distribuita progressivamente a tutti gli utenti con dispositivi Android e con iPhone. Quando si opterà per una chat bloccata WhatsApp, questa scomparirà dall’elenco di tutte le altre conversazioni e verrà nascosta in una cartella dedicata. A quest’ultima si potrà accedere solo con il codice di accesso del dispositivo numerico, il segno di sblocco o uno dei dati biometrici associati proprio al telefono, come l’impronta o anche il viso. Allo stesso modo, nel momento in cui si riceverà un messaggio all’interno delle cha bloccate, le relative notifiche non appariranno sul display del telefono in nessun modo.

Come si fanno ad ottenere le chat bloccate WhatsApp? Per applicare il lucchetto ad una conversazione, basterà selezionare una chat individuale e, nelle relative impostazioni e dettagli, scegliere proprio il comando di blocco. Per richiamare la conversazione nascosta in qualsiasi momento, bisognerà semplicemente trascinare verso il basso la schermata WhatsApp che include le chat e inserire la password o i dati biometrici del telefono.

Come anticipato, la novità è in distribuzione. Dunque rientra nella normalità il fatto che non tutti riescano ad ottenere ancora chat bloccate WhatsApp, pur seguendo i passaggi sopra menzionati. La feature non tarderà ad arrivare nei prossimi giorni e settimane per tutti e Meta promette anche miglioramenti futuri per l’opzione. Ad esempio, le conversazioni con lucchetto potranno presto avere anche codici e modalità di blocco diversi da quelli del dispositivo in uso.

