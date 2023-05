Nessun colpo di scena, la data di uscita dei Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 è stata svelata ufficiosamente nelle ultime ore e, come ampiamente anticipato, si colloca a fine luglio. Non abbiamo ancora la certezza assoluta del prossimo appuntamento di lancio ma sembrerebbe proprio che l’appuntamento da segnare in calendario sia quello del 26 luglio.

La soffiata è inclusa nel rapporto di Chosun Media ed è riportata anche sul sito più che autorevole SamMobile. Il prossimo evento Galaxy Unpacked, con protagonisti proprio i Galaxy Z Flip 5 e il Galaxy Z Fold 5, troverebbe posto dunque prima della fine di luglio, a differenza di tutti i lanci estivi precedenti dello stesso produttore (sempre di scena nel mese di agosto). Questa mossa contribuirebbe anche ad anticipare il via alle vendite dei dispositivi foldable il giorno 11 agosto e non più in là alla fine dello stesso mese.

Come mai si è pensato ad un’uscita dei Samsung Galaxy Z Fold 5 e Flip 5 anticipata? Il motivo risiede nella frenata di vendite di chip di semiconduttori che ha influito sui ricavi del produttore. Dunque si è pensato di lanciare i due dispositivi pieghevoli di punta con qualche settimana di anticipo proprio per mettere in moto in piena estate la commercializzazione dei prodotti e rientrare, magari con maggiore velocità, dalle perdite precedenti.

Naturalmente attendiamo la conferma ufficiale da parte di Samsung delle date di uscita dei due pieghevoli e poi anche degli appuntamenti relativi alla commercializzazione dei dispositivi sugli store online e nei negozi fisici. Entrambi i modelli introdurranno una serie di novità a carattere hardware ma anche nel design. L’aspetto più interessante riguarda di certo l’utilizzo di una nuova cerniera a goccia tra i due display che rende la piega meno visibile e riduce gli spazi vuoti tra le componenti.

