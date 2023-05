Più volte, in maniera più o meno diretta, si è liberato il messaggio dei Maneskin contro omofobia e razzismo, e tutti gli altri tipi di discriminazioni che nel 2023 si pensavano superate. La bassista Victoria De Angelis, invece, ha riproposto l’argomento in un’intervista rilasciata per The Big Issue nella quale ha parlato del rapporto della band con il mondo LGBTQ+ e con in conservatori.

La band romana non è certamente nuova alle polemiche, e negli anni non sono mancate le ferme posizioni contrarie da parte dei politici e altri personaggi dello spettacolo. “L’Italia è un Paese ancora troppo conservatore” in quanto “troppe persone credono ancora che essere omosessuali sia un peccato”.

Per questo motivo Victoria De Angelis spiega che i Maneskin sono un “luogo sicuro” per i fan, che nella loro musica offrono sempre un conforto e una comprensione, ma soprattutto un mondo sano in cui non esistono i diversi né i “peccatori”.

“Ci occupiamo di libertà, quindi vorremmo davvero vivere in un mondo più rispettoso, dove tutti possono essere al sicuro e avere la possibilità di essere chi sono, senza dover affrontare razzismo, omofobia, misoginia o violenza di alcun tipo”.

Quindi:

“Vogliamo diffondere il messaggio di credere in te stesso e trovare il coraggio di essere quello che sei. Ma anche… tipo, quei fo**uti idioti dovrebbero smetterla di fare i co***oni, sai?”.

Da una parte uno spirito di protezione, dall’altra un attacco frontale. Victoria De Angelis confessa: “Ricordo quando ho iniziato a uscire con le ragazze, ho sentito che le persone mi fissavano con insistenza”. Nei videoclip ufficiali dei loro singoli, in effetti, i Maneskin promuovono l’amore libero senza pregiudizi, spesso in modo provocatorio proprio per colpire in faccia l’opinione degli intolleranti. Per questo il loro messaggio è spesso oggetto di polemiche.