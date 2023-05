Chi è un fan dei prodotti Apple guarderà di certo di buon occhio l’offerta iPhone 14 presente da oggi 15 maggio su Amazon. Ottima promozione di scena è anche quella che investe le Apple AirPods di seconda generazione. In entrambi i casi, il risparmio è assicurato rispetto al valore di listino iniziale di entrambi i prodotti.

L’iPhone 14 standard, nella sua versione da 128 GB, viene venduto a soli 799 euro da oggi 15 maggio. Rispetto al costo di partenza di 1029 euro, il risparmio cumulato è di ben 230 euro, ossia pari al 22%. A queste speciali condizioni è possibile puntare su diverse nuance del melafonino lanciato lo scorso autunno, in particolari sulle colorazioni bianca, nera, rossa, azzurra e viola. L’opzione gialla, commercializzata invece più di recente, non è disponibile alla vendita (almeno per il momento). L’aspetto pure molto interessante della proposta commerciale è l’immediata spedizione del dispositivo, pronto ad essere consegnato nella settimana corrente.

Offerta Apple iPhone 14 (128 GB) - viola Display Super Retina XDR da 6,1"

Sistema di fotocamere evoluto per scatti più belli con ogni tipo di...

Da abbinare all’offerta dell’iPhone 14 appena menzionato o anche da prendere in considerazione separatamente, c’è quella con protagonista pure l’ambito accessorio AirPods di seconda generazione. con custodia di ricarica tramite cavo. L’attuale valore commerciale del prodotto sarebbe pari a 159 euro ma da quest’oggi gli auricolari senza fili sono acquistabili al prezzo di soli 115,99 euro. Anche in questo secondo caso, la spedizione della soluzione sarà immediata con arrivo del pacco tra domani e la fine della settimana.

Offerta Apple AirPods con custodia di ricarica con cavo (seconda generazione) Si accendono automaticamente e si collegano all'istante

Si configurano facilmente con tutti i tuoi dispositivi apple2

Le offerte dell’iPhone 14 e delle Apple AirPods sono naturalmente legate alla disponibilità di scorte Amazon dei dispositivi. A queste condizioni economiche vantaggiose, smartphone e auricolari potrebbero facilmente andare a ruba. Chiunque sia interessato ad una o entrambe le soluzioni farebbe bene a non tergiversare troppo nell’acquisto, potrebbe rimanere a bocca asciutta e dover aspettare dunque solo la prossima promozione.

