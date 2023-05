Pare siano rimasti realmente pochi biglietti per Fiorentina-Inter di Coppa Italia, almeno per quanto riguarda i settori più economici dello Stadio Olimpico. A circa 48 dall’avvio della vendita libera, con appuntamento fissato alle 14 di mercoledì 17 maggio, sembrerebbe che le curve riservate alle due tifoserie, insieme ai distinti, siano praticamente sold out. Insomma, se non siete abbonati o iscritti a qualche club, difficilmente riuscirete ad acquistare ticket in settori differenti rispetto allo spicchio di Tribuna Tevere e Montemario riservati alle due squadre.

Poca disponibilità di biglietti per Fiorentina-Inter di Coppa Italia: dato aggiornato ad oggi

Ulteriori riscontri per gli appassionati di calcio, dunque, dopo gli aggiornamenti della scorsa settimana a proposito della sfida tra Napoli e Inter, di cui vi abbiamo parlato con un altro articolo. Inutile dire che buttarsi sulle due tribune dello stadio Olimpico comporti una spesa nettamente superiore per chi ha a cuore i colori nerazzurri o viola. Si parte infatti dai 135 euro della Tribuna Tevere, fino ad arrivare addirittura a 190 euro per la Tribuna Montemario, dove sono collocate le telecamere che riprendono il match per intenderci.

Qual è la disponibilità residua di biglietti per Fiorentina-Inter di Coppa Italia al momento della pubblicazione del nostro articolo? Premesso che ai due club siano stati dati dai 25.000 ai 27.000 ticket a testa (altri 5.000 scarsi saranno neutrali e destinati a sponsor o VIP), allo stato attuale risultano acquistabili poco più di 2.000 biglietti nell’area delle due tribune riservata agli interisti, mentre saliamo a circa 6.000 biglietti per la Tribuna Tevere e Montemario per i viola.

Insomma, si va dritti verso il sold out, con uno splendido colpo d’occhio considerando il quantitativo di biglietti per Fiorentina-Inter di Coppa Italia già venduto. Mercoledì probabile ressa finale anche per i settori più costosi.