Ci sono indicazioni interessanti ed incoraggianti per tutti coloro che pensano di puntare su un iPhone 15 o in alternativa un iPhone 15 Pro nello scorcio finale del 2023, soprattutto per quanto concerne la questione della fotocamera. Già, perché dopo aver parlato delle specifiche delle lenti a proposito dei top di gamma di questa serie, come osservato tramite nostri recenti articoli, oggi 15 maggio bisogna estendere il discorso a tutti i prodotti della famiglia. Proviamo a scendere in dettagli, in modo da capire cosa sia lecito aspettarsi nel corso dei prossimi quattro mesi in giro per il mondo.

Indiciazioni incoraggianti per iPhone 15 ed iPhone 15 Pro sul versante della fotocamera oggi

Quali sono al momento le indicazioni trapelate per iPhone 15 ed iPhone 15 Pro sulla fotocamera? A quanto pare, anche i modelli più economici saranno dotati obiettivo per fotocamera posteriore da 48 megapixel. Queta la tesi portata avanti di recente da Jeff Pu, analista della società di investimenti Haitong International Securities con sede a Hong Kong. Fatta questa premessa, condivisa anche da una fonte autorevole come MacRumors, occorre comprendere quali saranno gli effetti concreti per i modelli base di questa serie in uscita a settembre 2023.

Nello specifico, l’adozione di un obiettivo da 48 megapixel su questi modelli avrà effetti estremamente apprezzabili per chi deciderà di risparmiare qualcosina acquistando un iPhone 15 o un iPhone 15 Pro. La tecnologia scelta, infatti, utilizzerà un nuovo sensore a tre strati in grado di catturare più luce per una migliore qualità dell’immagine. Per quanto riguarda gli altri aspetti da valutare, occorre focalizzarsi su un telaio in titanio, un chip A17 Bionic aggiornato, fino ad arrivare ad un incremento di RAM pari ad 8 GB.

In attesa di conoscere le differenze tra un modello e l’altro della serie, sicuramente una buona notizia per chi vuole tenersi più basso con l’acquisto di un nuovo iPhone 15.