In Wayne’s World un negozio di strumenti musicali mostra il divieto di suonare Stairway To Heaven; una scena certamente verosimile, visto che lo stesso Robert Plant non vuole inserire il brano nella scaletta della reunion dei Led Zeppelin del 1988. In quell’occasione Plant, Jimmy Page e John Paul Jones si ritrovano per il 40esimo anniversario della Atlantic Records.

It’s Only Rock’n’Roll, questo il nome dell’evento, è uno show di 13 ore che porta in scena pezzi da 90 della scena internazionale, dai già citati Zep ai Genesis, ma anche i Bee Gees e gli Yes. I Led Zeppelin sono chiamati per suonare cinque brani, ma già dal giorno prima il frontman dichiara apertamente il suo rifiuto di cantare Stairway To Heaven. Una canzone bellissima, una suite che ha fatto storia, ma di cui Plant non vuole assolutamente sentire parlare.

Per i Led Zeppelin si tratta della seconda reunion dopo la morte del batterista John Bonham scomparso nel 1980. Dopo la sua scomparsa la band si scioglie e si riunirà una prima volta nel 1985 per il Live Aid – con Phil Collins e Tony Thomspon alla batteria – mentre nel 1988 dietro le pelli c’è Jason Bonham.

“Non la farò”, queste le parole usate da Robert Plant al telefono con Jimmy Page la sera prima. “Ma è esattamente quello che tutti si aspettano da noi!”, insiste Page, costernato dall’intransigenza del compagno di avventure. Il panico è nell’aria, e l’intercessione di Ahmet Ertegun della Atlantic Records porta Plant a gettare la spugna. “Okay, ma non lo farò mai più”.

Una canzone certamente troppo inflazionata, ma nella mente di Plant c’è quel brutto ricordo del Live Aid 1985 in cui l’impianto sonoro ha reso tutto uno schifo, e Stairway To Heaven era l’ultima della setlist. Fortunatamente la seconda reunion dei Led Zeppelin andrà bene, con queste canzoni in scaletta: