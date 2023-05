Non sorprenderà così tanto il vincitore di Amici 2023: trionfa il ballerino Mattia, Angelina Mango seconda. I 4 finalisti, in effetti, erano i concorrenti favoriti. Il pubblico sovrano decreterà il vincitore di Amici 2023 e si trova a scegliere tra i cantanti Angelina Mango e Wax, e tra i ballerini Isobel e Mattia. Tutto sul televoto di Amici 22.

La finale di Amici 22 si apre con la finale della categoria ballo. In sfida Mattia da un lato e Isobel dall’altro, pronti a darsi battaglia a suon di passi di danza. Una sfida meravigliosa che ha messo in luce il talento dell’uno e dell’altra, numerose le opportunità in arrivo per entrambi dalle più prestigiose compagnie di danza.

Dopo alcuni video di proposte lavorative, Maria De Filippi svela la carta vincente: è quella di Mattia. Il ballerino Mattia accede alla finalissima a due, Isobel è la quarta classificata di Amici 22. Mattia è quindi anche il vincitore della categoria ballo e si aggiudicherà un premio in denaro del valore di 50.000 euro in gettoni d’oro, nel caso in cui non dovesse vincere il programma.

Si passa alla sfida di canto. Angelina Mango contro Wax. Il vincitore della sfida di canto va allo scontro diretto contro Mattia. Vince Angelina. Wax terzo classificato di Amici 22.

Finalissima di Amici 22 senza sorprese: la sfida è tra Angelina e Mattia, due dei concorrenti più apprezzati in assoluto nel programma. A vincere Amici 2023 è Mattia che porta a casa 150.000 euro in gettoni d’oro; per Angelina il premio di categoria del valore di 50.000 euro in gettoni d’oro.

Gli altri premi della finale di Amici 22

Angelina vince il premio della critica.

Isobel vince il premio Tim del valore di 30.000 euro in gettoni d’oro.

Angelina vince il premio delle radio.

Wax vince il premio Oreo del valore di 20.000 euro in gettoni d’oro.

Angelina, Wax, Mattia e Isobel vincono il premio Marlù del valore di 7.000 euro in gettoni d’oro.