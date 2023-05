Volete fare gli auguri per la Festa della Mamma 2023? Domani 14 maggio sarà la giornata dedicata a tutte le mamme del mondo, che farebbero di tutto per i propri pargoli. Bisogna pur ricambiare, non credete? Allora non esitate e provvedete subito ad inviare, naturalmente prima di correre ad abbracciarla, i vostri auguri di buona Festa della Mamma 2023, per prendere di sorpresa la donna più importante della vostra vita, prima con un dolce messaggio e poi con un bacio caloroso.

Partiamo, come spesso facciamo, dalle frasi, che potranno aiutarvi ad esprimere con poche e semplici parole tutto l’amore che provate per la cara mamma, dedicandole un pensiero che le farà senz’altro piacere:

“Le braccia di una mamma sono più comode di quelle di qualunque altro”. (Principessa Diana)



“Quando guardi tua madre, stai guardando l’amore più puro che tu abbia mai conosciuto”. (Mitch Albom)



“Che suo figlio cresca non significa nulla per una madre. Suo figlio è suo figlio. Diventano più grandi, più vecchi, ma per loro continuano a essere i propri bambini”. (Toni Morrison)



“Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri”. (Proverbio ebraico)



“Di tutti i regali che la vita può farmi, una buona madre è il dono più bello di tutti”.

Potete fare gli auguri per la Festa della Mamma 2023 domani 14 maggio anche tramite le immagini, scegliendo quella che più si addice all’occasione tra le foto incluso nella nostra selezione. Gentili, amorevoli, sincere, calorose, a volte (troppo) apprensive, ma davvero uniche nel loro genere: ogni mamma è sacra e va onorata al meglio. Ciascuno di voi lo saprà già molto bene: noi qui volevamo solo darvi una mano per riuscire nell’intento. WhatsApp in questo vi sarà di grande aiuto: già a partire da questi minuti, in occasione della Festa della Mamma 2023, potrete cullare la mamma con un pensiero che gradirà come pochi altri. Non ci resta che augurarvi una serena giornata da trascorrere rigorosamente insieme alle vostre mamme.

