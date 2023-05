Dal cinema alle serei TV il passo è breve. Diversi film, negli ultimi anni, hanno ispirato prodotti per le piattaforme di streaming. Il prossimo franchise cinematografico ad avere una propria trasposizione in chiave seriale sarà Attacco al Potere (titolo originale: Has Fallen).

Le storie del film uscito nelle sale nel 2013, con due sequel, saranno sviluppare in Paris Has Fallen. Il protagonista di Attacco al Potere, Gerard Butler, con il suo studio G-Base, è il produttore del progetto, insieme a StudioCanal e Urban Myth Films.

La serie è scritta da Howard Overman, già ideatore di Misfits, vincitrice del BAFTA, mentre la regia è affidata a Oded Ruskin (No Man’s Land). Protagonista della Serie TV è Vincent, interpretato dal pluripremiato Mathieu Kassovitz.

Paris Has Fallen – Trama

Paris Has Fallen segue le vicende di Vincent, un agente che si occupa della sicurezza di un ministero francese minacciato da un gruppo terroristico alla cui guida vi è Jacob. Accanto a Vincent l’agente dell’MI6 Zara. Il loro obiettivo è la sicurezza del potere politico, ma alla fine svelano un complotto più ampio, sospettando che un collega del servizio di sicurezza stia fornendo informazioni a Jacob, che è sempre un passo avanti nella sua missione per abbattere Parigi.

