Il colosso di Mountain View ha reso noto che è pronto a lanciare a bordo delle auto interessanti novità per quanto riguarda il sistema operativo Android Automotive. Infatti, con il suo aggiornamento a Android Automotive OS 14, il software sarà in grado di utilizzare più display in un’auto, gestiti sia dal conducente che dai passeggeri. Inoltre, tra le novità pronte al debutto vi è in modo peculiare anche l’arrivo dell’app YouTube. A tal proposito, allo scorso evento di Google I/O 2023, è stato annunciato che un’app ufficiale di YouTube giungerà nelle prossime settimane su Android Automotive OS a bordo di tutte le case automobilistiche, anche se all’inizio approderà prima su Volvo e Polestar.

Tutto ciò fa parte di una spinta molto più ampia per le app video con l’arrivo di Android OS 14 su Android Automotive. Google ha inoltre annunciato che renderà più facile il porting delle app per tablet sul sistema operativo e che ci sarà anche un altro incentivo riguardante il browser Internet e le app di gioco. Il supporto multi-display consentirà al sistema operativo di funzionare su display posto davanti al passeggero ed addirittura sugli schermi che si trovano nei sedili posteriori insieme ai display nel quadro strumenti ed in quello centrale dell’infotainment.

Tuttavia, il video non sarà l’unica cosa che il sistema operativo Android Automotive sarà capace di fare con l’utilizzo di più display, dato che il produttore californiano Google prevede anche la possibilità per i passeggeri di aiutare il conducente con la navigazione da un display di fronte a loro insieme ad ulteriori funzionalità. Infine, la società statunitense ha annunciato di prevedere che in questo 2023 il numero delle automobili con il sistema operativo Android Automotive e Google a bordo verrà raddoppiato. Tutto ciò sarà fondamentaleper tutti quegli utenti che amano restare sempre connessi ai loro dispositivi elettronici.

Continua a leggere su optimagazine.com