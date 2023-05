Eccoci qui ad indicarvi una nuova ed interessante offerta, ancora una volta proposta dal colosso di elettronica Amazon. Qualora foste in cerca di un nuovo tablet da poter sfruttare durante il lavoro oppure per svago, dotato di buone funzionalità, rapido, semplice da utilizzare e acquistarlo a un buon prezzo, allora vi suggeriamo il bellissimo Samsung Galaxy Tab A8. Il device è disponibile con un super sconto del 32% al prezzo unico di 211 euro (invece di 309,90 euro di listino), nel colore grigio e con 4GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo è venduto e spedito da terzi, generalmente spedito entro 4-5 giorni e la consegna è gratuita. Inoltre, questo prodotto potrete acquistarlo subito e pagarlo in comode rate con Cofidis al check-out. Detto ciò, vediamo insieme le sue specifiche chiave.

Il Samsung Galaxy Tab A8 (Versione italiana 2022) è dotato di uno splendido display da 10,5 pollici con risoluzione 1920 x 1200 pixel, grazie al quale è possibile guardare qualsiasi tipo di contenuto in maniera chiara e nitida. Sotto la scocca, troviamo un processore processore octa-core abbinato a un massimo di 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibili. Questo dispositivo è stato realizzato per offrire un’immersione totale, anche quando si è in movimento, andando a creare un mondo coinvolgente di contenuti, giochi e attività grazie anche a una visione migliorata e più ampia.

Offerta Samsung Galaxy Tab A8 Tablet 10.5 Pollici Wi-Fi RAM 4 GB 128 GB Tablet... Dai film epici ai contenuti guida per i tuoi hobby, il tablet Galaxy...

Estetica giocosa con un tocco di stile: Galaxy Tab A8 ha un animo...

Con Samsung TV Plus, il Samsung Galaxy Tab A8, oggi in super offerta su Amazon, offre contenuti TV gratuiti e istantanei sempre e ovunque vi troviate. Avrete la possibilità di godervi migliaia di ore di notizie, sport, film, una varietà di contenuti per bambini e tanto altro ancora. Il tutto è alimentato da un’ampia batteria da 7040mAh. Infine, grazie ai quattro altoparlanti resi possibili dal suono surround Dolby Atmos avrete un audio molto chiaro e una profondità unica quando ascoltate i vostri contenuti preferiti.

