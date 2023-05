Marco Mengoni all’Eurovision convince (di nuovo) tutti.

Lo aveva già fatto esattamente 10 anni fa, presentando L’Essenziale, brano vincitore del Festival di Sanremo 2013 che rilanciò il suo intero percorso artistico. Non tutti ricordano, infatti, che in quel momento la carriera di Mengoni stava vacillando con una serie di progetti che non avevano ottenuto i risultati auspicati. Fu proprio L’Essenziale a regalare a Marco Mengoni nuova vita artistica e un bagno – che dura ancora oggi – nel cuore dei fan.

A 10 anni esatti da quel momento, Marco Mengoni torna in Europa per presentare Due Vite, brano vincitore in carica del Festival. Ancora una volta, ha scelto di cantare in lingua italiana, tra tanti pezzi in lingua inglese. Sale sul palco con due bandiere: da un lato la bandiera dell’Italia, dall’altro quella LGBTQ+.

Nel 2013 si accontentò del settimo posto in classifica ma per lui fu l’occasione di lanciare la propria carriera in Europa. Su Twitter non si parlava d’altro che della sua bellissima performance e 10 anni dopo la storia non cambia. Marco Mengoni all’Eurovision conquista di nuovo tutti, conquista le giurie dalla prima esibizione alle prove e conquista anche il popolo internazionale dei social.

11esimo in scaletta, 26 Paesi in gara, vietato per i Paesi in competizione votare i propri esponenti. Tra i meno favoriti secondo i bookmaker, già suo il premio internazionale Marcel Bezençon Composer Award, quello che viene assegnato alla migliore composizione direttamente dagli stessi autori dei brani in concorso in Europa. Due Vite si aggiudica il titolo di migliore composizione a detta dei votanti.

I voti dell’Italia

Israele: 12 punti

Ucraina: 10 punti

Svezia: 8 punti

Repubblica Ceca: 7 punti

Estonia: 6 punti

Armenia: 5 punti

Svizzera: 4 punti

Lituania: 3 punti

Belgio: 2 punti

Serbia: 1 punto

I punti assegnati a Marco Mengoni e all’Italia

Vediamo i punti che i Paesi votanti hanno assegnato a Marco Mengoni e all’Italia.

Ucraina: 2 punti

Lettonia: 6 punti

Malta: 10 punti

Moldavia: 10 punti

San Marino: 12 punti

Austria: 12 punti

Francia: 2 punti

Finlandia: 6 punti

Belgio: 7 punti

Germania: 4 punti



La classifica di Eurovision 2023

Svezia

Italia

Israele

Finlandia

Rep. Ceca

Estonia