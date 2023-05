Le più belle canzoni di Stevie Wonder insegnano ancora tanto. Se da una parte Superstition è stata mash-up-pata con Sad But True dei Metallica in modo magistrale dal produttore Wax Audio, dall’altra c’è quella Pastime Paradise riportata al successo da Coolio grazie al sample presente nell’iconica Gangsta’s Paradise. Non solo polistrumentista e voce internazionale del soul e dell’r’n’b: Stevie Wonder si è sempre esposto contro ingiustizie e razzismo. Lo dimostra il duetto con Paul McCartney in Ebony And Ivory, ancora oggi una delle metafore più belle sull’uguaglianza.

Superstition (1972)

Tra le più belle canzoni di Stevie Wonder non si può non menzionare Superstition, un punto di rottura con la Motown per passare ad un tocco più personale. Uno sfottò alle superstizioni, un riff al clavinet che ha fatto storia e tanto, tanto ritmo.

Higher Ground (1973)

Una botta enorme di funk con un groove irresistibile: Higher Ground, non a caso, viene ripresa dai Red Hot Chili Peppers nell’album Mother’s Milk. Il testo è un invito a cogliere l’attimo con una riflessione sulla reincarnazione, alla quale Stevie Wonder dice di credere da sempre.

Pastime Paradise (1976)

Dotato di una forte spiritualità, in Pastime Paradise Stevie Wonder sferra un attacco sofferto contro il materialismo e lo fa con una piccola innovazione tecnologica: per simulare gli archi usa un sintetizzatore Yamaha GX-1, e quella sezione verrà ripresa da Coolio per Gangsta’s Paradise.

Ebony And Ivory (1982)

Ebony And Ivory è un delizioso duetto con Paul McCartney con un forte messaggio contro il razzismo. I due cantautori partono dalla metafora dei tasti del pianoforte (ebano e avorio, appunto) e la usano come esempio per dimostrare la possibile convivenza tra popoli con un colore diverso della pelle.

I Just Called To Say I Love You (1984)

Un brano sostanzialmente commerciale e scritto per la colonna sonora del film La Signora In Rosso, per questo criticato da molti fan di Stevie Wonder. Eppure ancora oggi ci basta leggere il titolo per cantarla nella nostra testa.