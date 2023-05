Alla fine della partita Adidas scarica Kanye West e sceglie di devolvere il ricavato in beneficenza. Una notizia certamente non nuova, visto che la partnership tra il marchio e il brand di Ye si è conclusa nell’ottobre 2022. La ragione è nota a tutti: le uscite antisemite di Kanye West hanno sconvolto il mondo con irrimediabili conseguenze sulla sua attività da imprenditore.

Per questo anche Balenciaga ha preso le distanze dalla linea Yeezy di Kanye West. Quest’ultimo, all’annuncio della revisione della partnership, aveva commentato: “F**k Adidas, I am Adidas”. Ora il marchio ha scelto di devolvere parte delle azioni Yeezy in beneficenza. Stando al CEO di Adidas Bjørn Gulden, l’interruzione della partnership con Yeezy ha avuto spiacevoli conseguenze sui bilanci con una perdita di almeno il 20% nell’America del nord.

Nel primo trimestre del 2023 le vendite sono crollate di 400 milioni di euro. “Bruciare la merce non sarebbe una soluzione”, ha detto Gulden durante una conferenza, tanto meno converrebbe donare le scarpe invendute per evitare di favore il mercato nero. Per questo Adidas ha scelto di vendere le azioni invendute e devolvere parte del ricavato alle associazioni che si sono sentite colpite dalle esternazioni infelici di Kanye West.

Resta da capire, secondo Gulden, cosa fare con le scarpe Yeezy rimaste invendute nei depositi Adidas. Secondo BBC si parla di circa 1,2 miliardi di euro di merce. Nel frattempo il rapper di Donda è di nuovo sparito da Instagram, questa volta su sua iniziativa. Le sue esternazioni antisemite e gli endorsement a Hitler sono rimasti nella memoria collettiva. Kanye West, infatti, ha esibito più volte la scritta White Lives Matter usata dai suprematisti bianchi, ma soprattutto in diretta televisiva ha detto: “I love Hitler”, uscite che certamente suonano inquietanti, specialmente quando arrivano da un afroamericano.