Quale fossero le posizioni di Noel Gallagher sulla Brexit era già chiaro nel 2019, quando al Manchester Evening News aveva invitato i contrari a lasciare il Paese. Certamente l’ex chitarrista degli Oasis lo aveva detto a modo suo: “Non vi piace il risultato del referendum? Andare in Corea del Nord”. Per queste affermazioni fu criticato, con alcuni che lo accusarono addirittura di sostenere l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.

Oggi, nel 2023, Noel Gallagher dimostra che non è così. Lo fa, il piccolo dei Gallagher, in un’intervista per The Big Issue durante la quale propone una chiara fotografia della situazione socio-politica del Paese. La Brexit, ricordiamolo, è stato quel processo di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea che nel 2020 ha trovato compimento. Le conseguenze, secondo Noel, si sono ripercosse soprattutto sulla popolazione.

Noel Gallagher dichiara:

“Nella periferia di Manchester, dove sono nato, è tutto chiuso. Mi dispiace per i giovani che crescono in questo Paese ora, la Brexit è stata un ca**o di disastro assoluto. E sarà un incubo fino a quando qualche politico non avrà le palle per inserire un referendum in un manifesto, seguirlo e tornare nell’UE. In questo Paese non funziona più niente. La politica non funziona. I servizi sociali non funzionano”.