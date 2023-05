Da una parte c’è la musica, dall’altra l’ancora irrisolta questione sui green pass e i vaccini. Madame è indicata da tempo come no vax e nella giornata di ieri sono comparsi alcuni titoli in cui la cantante vicentina è stata accostata al mondo antivaccinista. Francesca Calearo, infatti, ha visitato l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) e ha tenuto un concerto per promuovere un fundraising utile alla ricerca.

Molti i titoli dei giornali che hanno indicato Madame come “da no vax all’impegno nella ricerca”. Soprattutto, scrive Corriere del Veneto, durante l’intervento nella sala conferenze della Fondazione qualcuno le ha fatto una domanda sul trascorso giudiziario sui falsi green pass. Madame ha risposto: “Scusate, ma preferirei non parlarne”. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram, quindi, la cantante vicentina si è lasciata andare in un lungo sfogo.

Quale sia l’oggetto della polemica non è chiaro, ma tutto arriva dopo i primi articoli sull’esibizione al Vimm di Padova e dopo quei titoli in cui Madame è stata indicata come no vax. La cantante ha scritto:

“A volte sono presa troppo sul serio, alla fine non sono altro che una 21enne che ha voglia di divertirsi e ha bisogno di non aver paura. Ho voglia di riprendere a studiare, vorrei che i giornali non facessero uno scoop per ogni ca**ata che mi esce dalla bocca, vorrei che tutto fosse più semplice e sincero, com’è la mia vita reale […] Vorrei parlare senza essere fraintesa“.

Quindi: “La mia sincerità è sempre stata usata contro di me, così tanto che ho iniziato a mentire su di me”.

Infine:

“Poi di quello che scrivo qua capirete un centesimo di quello che mi passa per la testa e domattina mi chiamerà il mio ufficio stampa bestemmiandomi dietro, ma è il bello della diretta […] Se domani mi dimentico di raccogliere la cacca di Patti e uno mi fa una foto entro in un nuovo scandalo, solo perché magari ero sovrappensiero. Quindi ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alle prossime scuse che dovrò fare per essere semplicemente una ragazzetta che fa le cose da ragazzetta“.

Madame ha dichiarato di aver scritto queste cose in piena notte e sotto l’effetto dell’alcol, un grande flusso di coscienza con il quale ha infranto i suoi freni inibitori. Come già detto, non è chiaro a cosa si riferisse la cantante, ma è palese il riferimento alla stampa che non fa che ricordare le indagini sui falsi green pass.