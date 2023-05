Il colosso di Seul ha rilasciato un bundle chiamato “Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition” ad un prezzo promozionale. È disponibile in Vietnam ed include il dispositivo, il Samsung Galaxy Watch 5 ed un caricabatterie wireless super veloce Duo da 15W. Come riportato da “SamMobile“, il pacchetto in edizione limitata non presenta colori o combinazioni di colori speciali o unici. Il Samsung Galaxy S23 Ultra incluso nella confezione ha una finitura Phantom Black, mentre il Samsung Galaxy Watch 5 da 44 mm è disponibile in Sapphire Blue (variante Bluetooth senza LTE). Infine, anche il Wireless Charger Duo è disponibile in nero.

Sebbene il telefono, lo smartwatch ed il caricabatterie wireless presentati in questo pacchetto non siano unici, la cosa grandiosa di questa edizione limitata è il prezzo più basso. I potenziali acquirenti possono metterci sopra le mani a soli VND 31.990.000 (pari a 1363 dollari) invece di VND 41.130.000 (1753 dollari). Il produttore asiatico afferma che offrirà il bundle Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition fino al 31 maggio. La società non ha fatto alcun annuncio in merito a simili offerte in edizione limitata in altri mercati, ma forse lo farà.

Il Samsung Galaxy S23 Ultra è senza dubbio il miglior fiore all’occhiello mai rilasciato dall’OEM sudcoreano, forse al di là dei telefoni pieghevoli se vi piace quella tecnologia di visualizzazione all’avanguardia, e il Samsung Galaxy Watch 5 è un fantastico strumento di fitness con una lunga durata della batteria. Questi dispositivi saranno tra i primi ad avere un assaggio degli aggiornamenti di One UI 6.0 e One UI 5 Watch entro la fine dell’anno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

