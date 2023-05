Ci sono alcune importanti indicazioni che dobbiamo prendere in esame oggi a proposito del Samsung Galaxy S21 e del tanto atteso aggiornamento di maggio in arrivo anche su questa serie. Già, perché se da un lato è vero che i possessori di questo modello siano del tutto focalizzati sull’arrivo dell’upgrande con One UI 6.0 (nei giorni scorsi abbiamo già parlato della compatibilità in questione con un altro approfondimento), occorre ricordare al suddetto pubblico che prima di Android 14 ci saranno altri upgrade di un certo peso. Anche le patch apparentemente secondarie, infatti, potrebbero fare la differenza per il pubblico in questione.

Sta arrivando anche sui Samsung Galaxy S21 il nuovo aggiornamento di maggio: le indicazioni di oggi

Le prime informazioni più concrete sul rilascio dell’aggiornamento di maggio per il Samsung Galaxy S21 arrivano direttamente da SamMobile, il cui approfondimento ci lascia intendere che non dovremmo aspettarci rivoluzioni per i device coinvolti una volta portato a termine il download del pacchetto software. Si tratta della versione firmware G99xBXXU7EWE1, che a conti fatti risulta in fase di lancio in alcuni Paesi europei, tra cui Bulgaria, Ungheria e Svizzera. In altre aree e nel resto del mondo, tuttavia, gli utenti potrebbero ricevere l’aggiornamento nei prossimi giorni, come sempre avviene in circostanze simili.

Nonostante non siano essere incluse nuove funzionalità all’interno del firmware in questione, consiglio a tutti i possessori di un Samsung Galaxy S21 di procedere prima possibile con il download del pacchetto software. Stando ai bollettini ufficiali trapelati nel corso delle ultime settimane, infatti, pare che la patch possa farci archiviare qualcosa come 70 criticità una volta caricata sui vari modelli compatibili.

Staremo a vedere quali saranno i riscontri degli utenti italiani che avranno modo di testare da subito il nuovo aggiornamento di maggio sui vari Samsung Galaxy S21 ancora in circolazione dalle nostre parti.

