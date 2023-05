Realme ha finalmente annunciato l’attesissima Realme 11 Series nel suo mercato cinese. I modelli dei nuovi smartphone lanciati ufficialmente sono Realme 11, 11 Pro e 11 Pro+. Andiamo subito a dare un’occhiata. Innanzitutto, rispetto ai modelli di ultima generazioni più squadrati, la serie Realme 11 presenta un design più curvo sugli angoli e sui bordi. In particolare, uno dei più grandi cambiamenti riguarda il retro dei device, dotati di una grande isola circolare per ospitare il modulo fotocamera. I telefoni giungono anche in nuove opzioni di colore, di cui la più intrigante è quella Sunrise Beige. Questa versione è disponibile per il modello top di gamma e comprende un materiale eco-sostenibile con cuciture in oro e argento, poste verticalmente insieme ad una cornice dorata per il modulo fotocamera.

Il Realme 11 Pro sfoggia un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il top di gamma 11 Pro+ è dotato anche di oscuramento PWM 2160Hz, supporto per la gamma di colori DCI P100 al 3% e un pannello curvo sulla parte anteriore. Il modello Realme 11 sfoggia, invece, un display AMOLED da 6,43 pollici, con risoluzione FullHD+, 430 nit di luminosità e una frequenza di aggiornamento inferiore di 90Hz. La serie Realme 11 Pro è abbastanza simile per quanto riguarda le specifiche interne: infatti, entrambi sono equipaggiati con il nuovo processore Dimensity 7050 di MediaTek affiancato da RAM LPDDR4X fino a 12GB e fino a 1TB di storage interno. D’altro canto, la variante base sarà alimentata da un SoC Dimensity 6020, che offre fino a 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Inoltre, i Realme 11 Pro e 11 Pro+ saranno alimentati da una grande batteria da 5000mAh, con ricarica rapida da 67W, 100W e 33W, rispettivamente per 11 Pro, 11 Pro+ e Vanilla 11. Quanto alle fotocamere, il Realme 11 Pro presenta una doppia fotocamera con un sensore primario da 108MP e uno sparatutto da 2MP; davanti una fotocamera selfie da 16MP. Il modello 11 Pro+ presenta una configurazione a tripla fotocamera sul retro, con un sensore primario da 200MP (Samsung ISOCELL HM3), un ultra-grandangolare da 8MP e uno macro da 2MP; davanti, una selfie-cam da 32MP. Il Realme 11 presenta una configurazione a doppia fotocamera, con un sensore primario da 64MP e uno sparatutto da 2MP; davanti una fotocamera selfie da 8MP. Quanto a prezzi e disponibilità il Realme 11 arriva nel colore arancione e nero, mentre la serie Pro con Astral Black, Sunrise Beige e Oasis Green. Di seguito i prezzi: Realme 11 (8+256GB) 1599 Yuan (circa 210 euro); 12/256 GB – 1799 Yuan (circa 240 euro). Il Realme 11 Pro (8+256 GB) – 1699 Yuan (circa 225 euro); 12/256 GB – 1999 Yuan (circa 265 euro); 12/512 GB – 2199 Yuan (circa 290 euro). Infine, il Realme 11 Pro+ (12/256GB) – 2099 Yuan (circa 280 euro); 12/512 GB – 2399 Yuan (circa 315 euro) e 12/1TB – 2799 Yuan (circa 370 euro).

