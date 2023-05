OnePlus si sta preparando a lanciare il suo prossimo smartphone medio gamma OnePlus Nord 3. Tuttavia, nel corso dell’evento ad esso riservato ci sarà anche la presentazione di nuovi auricolari true wireless: i OnePlus Nord Buds 2R. Il produttore cinese sarebbe prossimo a lanciare queste cuffie nel mercato indiano, ma in vista dell’annuncio, è trapelata la timeline di lancio dei prossimi auricolari. Secondo quanto riferito da un famoso insider (Mukul Sharma), OnePlus lancerà prossimamente il nuovo telefono insieme ad un inedito paio di TWS, già in fase di produzione. Andiamo a vedere insieme di cosa si tratta.

Precedentemente, secondo gli ultimi rapporti, le OnePlus Nord Buds 2R erano state avvistate sul database SIRIM. Inoltre, si vocifera che i nuovi auricolari true wireless del produttore cinese siano una versione ridotta delle OnePlus Nord Buds Pro 2. Tuttavia, è possibile aspettarci che le nuove cuffie siano leggermente diverse dalle OnePlus Nord Buds 2, dotate di cancellazione attiva del rumore (ANC), connettività Bluetooth 5.3, supporto Dolby Atmos e fino a 36 ore di durata della batteria. Questo potrebbe significare anche che il dispositivo presenti alcune di queste specifiche e, qualora le OnePlus Nord Buds 2R dovessero essere più convenienti, è probabile che la funzione ANC venga abbandonata.

Adesso, secondo Mukul Sharma, la tempistica di lancio indiana per questi auricolari è stata ribaltata. Difatti, OnePlus si sta preparando a lanciare in India l’attesissimo smartphone OnePlus Nord 3, e afferma che le OnePlus Nord Buds 2R verranno lanciate contestualmente. Purtroppo, però, il noto tipster non ha rivelato dettagli più accurati, né tanto meno informazioni sulla data esatta di lancio per i prossimi prodotti. Particolari più precisi relativi alle nuove OnePlus Nord Buds 2R non sono ancora chiare, dunque resteremo aggiornati per capire quando saranno disponibili ulteriori rapporti sulle loro caratteristiche chiave.

