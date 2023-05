Non trovano pace i clienti di Rabona Mobile: oggi 12 maggio 2023 è un mese esatto da quando gli utenti del gestore virtuale si sono visti improvvisamente impossibilitati a navigare in Internet con il proprio dispositivo mobile (sono un paio di mesi che i clienti non ricevono più SMS). I disguidi che hanno colpito Rabona Mobile non sono di natura tecnica: il fornitore ufficiale della rete mobile in forza al gestore telefonico ha deciso di interrompere progressivamente i servizi per via di un mancato adempimento contrattuale dello stesso operatore.

Ci sono state precedenti divergenze contrattuali tra Rabona Mobile e Vodafone Italia, gestore che si premura di fornire al provider virtuale l’accesso alla rete mobile. Era novembre 2022 quando Vodafone Italia ha fatto sapere all’AGCOM ed alla stessa Rabone Mobile, che per mancato adempimento contrattuale da parte di quest’ultima, avrebbe via via provveduto alla sospensione dei propri servizi fino alla loro completa cessazione. Da lunedì 1 maggio 2023, Rabona Mobile ha comunicato sul suo blog ufficiale e sui proprio canali social (Facebook e Instagram) che si sta prodigando senza sosta per riuscire a ripristinare i servizi il prima possibile, al di là de blocco SMS in uscita e della rete Internet (la prima perdura da due mesi, la seconda già da diverse settimane).

In molti negozi multimarca di telefonia i rivenditori affiliati hanno deciso di sospendere le vendite di nuove SIM di Rabona Mobile, anche se l’operatore telefonico, lo scorso 14 aprile, aveva provveduto ad inviare una lettera ai rivenditori rassicurandoli della forza e della serietà dell’azienda, affermando di star lavorando per risolvere il problema. Precisiamo anche che online è ancora possibile provvedere ad acquistare nuove SIM di Rabona Mobile, nonostante la totale assenza di alcuni servizi (SMS e Internet, per adesso).

