A sorpresa è uscito un EP dal vivo dei Maneskin. Il progetto nasce dal format City Sessions di Amazon Music, difatti la release è disponibile solamente sulla piattaforma di streaming musicale dell’azienda di Jeff Bezos.

L’EP si compone di 4 brani, Baby Said, The Loneliest, Gossip e Bla Bla Bla, tutte canzoni estratte dal terzo album Rush!. Per la band di Damiano David e soci continua la scalata verso la conquista del mondo. L’ultimo record è stato battuto l’8 maggio 2023 con il sold out alla O2 Arena di Londra, la prima volta in assoluto per un artista italiano. Il frontman della band romana ha celebrato il record con un eloquente: “U can suck my ding dong”.

A settembre ripartirà il loro tour mondiale, nel frattempo i Maneskin hanno tenuto aggiornati i loro fan pubblicando un diario di bordo con il primo capitolo di Loud Kids Tour In Europe e la versione dal vivo di Baby Said registrata a Parigi. Quest’anno la band è tornata per la terza volta a Sanremo – ricordiamo, la prima volta decretò la loro vittoria con Zitti E Buoni e la seconda furono super ospiti – con un gigante della chitarra, quel Tom Morello che ha duettato con la band nel singolo Gossip.

Il sound di Rush! è internazionale, grazie al lavoro di produttori che sono pezzi da 90 come Max Martin, Rami e Sly, ma lo stile è sempre vicino al funk rock e al pop con canzoni che mettono il groove al centro e la potenza vocale di Damiano come suggello finale. Durante gli show la band è solita coinvolgere il pubblico invitando i fan sul palco. Nell’ultima data del Loud Kids Tour i Maneskin hanno distrutto gli strumenti dividendo, come sempre, la critica.