La vittoria dello Scudetto ha galvanizzato il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Giocare i campionati nazionali e le coppe europee tra Aprile ed Ottobre. Questa l’idea lanciata da De Laurentiis durante una lunga intervista alla Repubblica.

De Laurentiis propone di giocare nelle stagioni meteorologicamente più propizie dell’anno evitando di far scendere in campo le squadre mesi più freddi quando si moltiplicano i disagi provocati dalla pioggia, dal freddo, persino dalla neve. Peraltro in numerosi paesi europei sono già previste lunghe pause del campionato tra dicembre e gennaio proprio tenendo conto dei fattori climatici avversi descritti dal presidente De Laurentiis.

Nei mesi restanti, da Novembre a Marzo, si potrebbero programmare gli impegni delle Nazionali concentrati – secondo la proposta De Laurentiis – in un unico periodo per evitare trasferimenti intercontinentali ed impedire che la Coppa d’Africa ( attualmente in calendario tra Gennaio e Febbraio) privi i club di atleti importanti. Ci sarebbe naturalmente tempo tra Novembre e Marzo anche per le vacanze dei calciatori ed i ritiri precampionati.

La proposta di Aurelio De Laurentiis è rivoluzionaria ma estremamente sensata ed interessante. I calendari sono diventati un puzzle sempre più ingovernabile. Gli incastri tra club e nazionali diventano sempre più astrusi. Si moltiplicano i rischi di incidenti e si abbassa la qualità dello spettacolo. A queste situazioni potrebbe ovviare – secondo De Laurentiis – la riforma dei calendari che consentirebbe agli atleti di esprimere il meglio del proprio potenziale tecnico ed agonistico.

Sarà il tempo a dirci se l’organizzazione calcistica italiana, europea, mondiale recepirà la proposta choc di Aurelio De Laurentiis ma Doha 2022 ha dimostrato – imponendo uno stop di quasi due mesi alle stagioni continentali – che lo spazio per l’innovazione esiste.

