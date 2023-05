Oggi Are You Experienced di Jimi Hendrix è talmente metabolizzato che viene difficile rendersi conto del forte impatto che scatenò sulla scena internazionale alla fine degli anni ’60. Il 12 maggio 1967 la Experience di Hendrix debuttò nel Regno Unito con questo disco destinato a cambiare per sempre la storia. Una motosega blues lanciata contro un pubblico in continuo fermento. Erano gli anni d’oro della psichedelia e del rock, non più legato a Elvis Presley bensì riorganizzato dall’avvento degli Stones, dei Beatles e dei Doors.

Jimi Hendrix era un leader carismatico sul quale ci aveva visto lungo Chas Chandler dei The Animals. Il progetto prevedeva l’incisione su disco di tutto ciò che passava per la testa di Jimi, insieme alla batteria di Mitch Mitchell e il basso di Noel Redding. Tutto tremendamente distorto e alto. Le registrazioni, infatti, avvennero ad altissimo volume al punto che dai De Lane Lea Studios la sua chitarra spesso disturbava gli uffici di una banca che si trovava al piano di sopra.

Redding e Mitchell formavano con Jimi un power trio perfetto, dove c’era sì il leader carismatico ma soprattutto vinceva l’affinità. Il trio era in grado di cambiare improvvisamente le carte in tavola senza perdersi per strada. Il risultato è nelle 11 tracce dell’edizione britannica, con Foxey Lady ad aprire le danze per far capire al rock blues chi si stava prendendo la scena.

Tre mesi dopo Are You Experienced di Jimi Hendrix uscì negli Stati Uniti con altri brani, da Purple Haze, Hey Joe e The Wind Cries Mary. Oggi il disco compie 56 anni e se li porta benissimo: Are You Experienced è una fotografia, la sorella cattiva del blues rock ma anche la più libera, la trascrizione su vinile di un grandissimo rumore diventato arte, anch’essa libera.