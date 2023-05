L’app BNL non funziona correttamente oggi 12 maggio per i clienti che si affidano a questo strumento smart di home banking e ci sono dei problemi di autenticazione anche per quanto riguarda il sito dell’istituto bancario di riferimento, raggiungibile via browser. Insomma, le anomalie sono abbastanza vistose e non possono essere sottovalutate.

Come anticipato, il down odierno si manifesta a monte del servizio. Nel momento in cui i clienti dell’istituto provano ad accedere alla loro area riservata della banca, via app o anche via sito internet, visualizzano una schermata completamente vuota o qualche messaggio di errore. A nulla valgono, almeno dalle prime ore di questa mattinata, i molteplici tentativi effettuati. La piattaforma Downdetector ci segnala che circa un centinaio di utenti registrano attualmente problemi ma la situazione è in continua evoluzione.

Se l’app BNL non funziona così come altri strumenti di home banking ,cosa bisogna fare per ottenere supporto? Esiste un numero di assistenza telefonico al quale possono fare riferimento tutti i clienti e che risponde al recapito +39-060060. Il servizio di customer care è sempre attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 22:00 per chi chiama dall’Italia. Canali meno attivi di risposta alle richieste degli utenti sono quelli Facebook e Twitter dello stesso istituto, Almeno al momento di questa pubblicazione, non sono giunti chiarimenti da parte della Banca Nazionale del Lavoro sul perché delle anomalie odierne e si spera (per questo motivo) che ogni errore possa rientrare repentinamente.

Aggiornamento 11:20 – Oramai è da subito dopo le ore 9:30 che i problemi con i servizi di home banking si stanno verificando senza sosta, anche se con alti e bassi per il numero di alert registrati. Mancano ancora all’appello chiarimenti sul perché di tutte le anomalie riportate fino a questo momento.

