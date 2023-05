Al via le riprese di Doc Nelle tue Mani 3, l’annuncio che abbiamo tanto aspettato finalmente è arrivato e a darlo è stato proprio Luca Argentero. Dopo una serie di impegni lavorativi e la nascita del suo secondo figlio lo scorso febbraio, il nostro bel dottorino è pronto a scendere in campo tornando ad indossare il camice per occuparsi dei nuovi casi che gli si presenteranno nella terza stagione della fiction Rai.

Luca Argentero ha annunciato via social, e non solo, che il prossimo 15 maggio inizieranno le riprese di Doc Nelle tue Mani 3 rivelando anche che il titolo del primo episodio è “Risvegli”. Ecco le foto postate dall’attore sul suo profilo:

Lo stesso annuncio è poi arrivato al grande pubblico grazie a Viva Rai2, il programma di Fiorello. Anche in questo caso non ci sono state rivelazioni importanti sulla trama o sul cast che prenderà parte ai nuovi episodi ma il dottore ha avuto modo di lanciarsi in un divertente “scontro” con il “quasi laureato” interpretato da Fiorello.

A quel punto l’attore ha rivelato: “Lunedì mi chiudono a Formello e mi liberano a Natale” annunciando così l’inizio delle riprese il 15maggio e il termine nel mese di dicembre. Si apre così il dilemma sulla messa in onda: la Rai aspetterà il termine delle riprese prima di mandare in onda la fiction oppure giocherà d’anticipo optando per la divisione in due parti?

L’unica nota stonata in questo momento è l’impegno di Giusy Buscemi. L’attrice è impegnata sul set di una nuova fiction e questo le impedirà di essere presente sul set di Doc Nelle tue Mani 3, almeno per la prima parte. Nella seconda stagione ha prestato il volto alla dottoressa Lucia Ferrari, tornerà sul set per portare avanti il suo personaggio?